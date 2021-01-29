新竹市20年大改造 歷史東門城 藝術護城河
新竹市東門城「迎曦門」有近200年歷史，周邊環境歷經二十年前、後兩次大改造，皆是出自得到台灣建築獎最高殊榮的邱文傑建築師之手，改造三亮點等您來體驗。
第一，東門城廣場使用上更有彈性，大階梯做為觀眾席，可容納比以前多一倍的人數，更多了雨遮涼亭，夏天時噴灑水霧除可降低溫度，視覺上也增添「迷幻」風。
第二，廣場中央的「3座古橋墩」重見天日，根據專業團隊考究，分別來自清朝、民國與日據時代的遺跡，來到這裡可以透過「觸碰」遺跡感受歷史。
最後，最特別的是東門城化身都市治水防災調節的場所，東門城地下道連接到護城河處，特別將平台下降，讓民眾可以坐在砌石坡上親近水，另增無障礙坡道，行動不便的朋友都能夠來訪；更考量都市防災滯洪，當急驟雨來時，東門城廣場可做為小型滯洪池，減輕下水道系統的負擔。
欣賞詩境護城河
來到東門城，不妨一併遊覽周邊護城河的藝術作品！以「萬物逐光」為主題傳達自然共生理念，每日17時至22時亮燈。
「光訊–粼河」讓許多螢火蟲燈在護城河驚喜現身，「白晝之葉」以一整片垂掛式的白色樹葉林，透過河面倒影交錯，讓民眾感受詩境氛圍；台日藝術團隊則在護城河面上展示煙火花，以綻放的螢光花朵，傳達生生不息；另外，在公園內則有結合聲、光效果「光電獸」，環狀光圈內展示南寮漁港的海水聲、高鐵行駛聲、台鐵廣播聲等，讓觀眾經歷一場新竹之旅。
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