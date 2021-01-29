新竹市20年大改造 歷史東門城 藝術護城河

聯合報 / 文、圖／新竹市政府
東門城大階梯作為觀眾席，可容納更多觀眾欣賞表演。
東門城大階梯作為觀眾席，可容納更多觀眾欣賞表演。

新竹市東門城「迎曦門」有近200年歷史，周邊環境歷經二十年前、後兩次大改造，皆是出自得到台灣建築獎最高殊榮的邱文傑建築師之手，改造三亮點等您來體驗。

第一，東門城廣場使用上更有彈性，大階梯做為觀眾席，可容納比以前多一倍的人數，更多了雨遮涼亭，夏天時噴灑水霧除可降低溫度，視覺上也增添「迷幻」風。

第二，廣場中央的「3座古橋墩」重見天日，根據專業團隊考究，分別來自清朝、民國與日據時代的遺跡，來到這裡可以透過「觸碰」遺跡感受歷史。

最後，最特別的是東門城化身都市治水防災調節的場所，東門城地下道連接到護城河處，特別將平台下降，讓民眾可以坐在砌石坡上親近水，另增無障礙坡道，行動不便的朋友都能夠來訪；更考量都市防災滯洪，當急驟雨來時，東門城廣場可做為小型滯洪池，減輕下水道系統的負擔。

欣賞詩境護城河

來到東門城，不妨一併遊覽周邊護城河的藝術作品！以「萬物逐光」為主題傳達自然共生理念，每日17時至22時亮燈。

藝術家游文富在護城河橋面上以一整片垂掛式的白色樹葉林營造詩境，市長林智堅(右)前往觀賞。
藝術家游文富在護城河橋面上以一整片垂掛式的白色樹葉林營造詩境，市長林智堅(右)前往觀賞。

「光訊–粼河」讓許多螢火蟲燈在護城河驚喜現身，「白晝之葉」以一整片垂掛式的白色樹葉林，透過河面倒影交錯，讓民眾感受詩境氛圍；台日藝術團隊則在護城河面上展示煙火花，以綻放的螢光花朵，傳達生生不息；另外，在公園內則有結合聲、光效果「光電獸」，環狀光圈內展示南寮漁港的海水聲、高鐵行駛聲、台鐵廣播聲等，讓觀眾經歷一場新竹之旅。

蔡筱淇、吉川公野作品「風．光．逐夢」。
蔡筱淇、吉川公野作品「風．光．逐夢」。

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