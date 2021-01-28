金山擁台灣密度最高的公共溫泉浴室

北海岸金山擁有台灣最北及密度最高的公共溫泉浴室，共有5間別具特色的免費公共浴室分布在新北市金山區，大屯山的火山地形加上面山臨海的獨特地理位置，造就每間溫泉公共浴室不同特色泉質，背山面海也讓前來泡湯遊客可順道欣賞山海美景。

金山區5座免費公共浴室分別為金包里、豐漁、磺港、南屏、社寮，每間浴室泉質皆不一樣，如豐漁公共浴室為潔淨無色，略帶硫磺味含鐵量高的氯化物硫酸鹽泉；磺港溫泉公園的磺港公共浴室則是含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉，俗稱黃金之湯，戶外更有北台灣唯一黃金之湯泡腳池，遊客可在寬闊的戶外一邊泡腳，一邊欣賞風景，偶爾抬頭還可看到黑鳶盤旋。

泡完腳，遊客可到鄰近的獅頭山公園登高欣賞燭台雙嶼及磺港漁港，或是在有著高低起伏特色的打卡景點清水路拍照，也可去探訪位於漁港內的南屏公共浴室。

社寮公共浴室有濃濃日式風的溫泉湯屋，很有特色。圖／金山區公所提供

社寮公共浴室有濃濃日式風的溫泉湯屋，懷舊的日式澡堂設計風格很有特色，男女湯內各有4個小溫泉池，別具日式風情，浴室鄰近清水田園曾是西伯利亞小白鶴到訪地，是北部地區賞鳥聖地。

夏季時清水園區內牡丹蓮盛開，吸引眾多遊客前來。圖／金山區公所提供

夏季時，清水園區內牡丹蓮更是盛開朵朵，吸引眾多遊客前來，鄰近的中角灣國際衝浪中心更是熱門的衝浪勝地，提供遊客友善的衝浪及戲水場域。

中角灣國際衝浪中心是熱門的衝浪勝地。圖／金山區公所提供

金包里公共浴室位於金山老街往中山公園的底端，遊客泡完湯後還可以步行至金包里老街品嘗特色美食和伴手禮，再往鄰近的水尾漁港走，可到訪豐漁公共浴室，旁邊金包里溪景觀跨橋串聯金山萬里，遊客可利用兩區的自行車道欣賞海岸風光，大啖海鮮，詳情可至金山區公所網站查詢 (https://goo.gl/yc7cG6) 。

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