鹿港天后宮 新春祈福 來年順暢

彰化縣鹿港天后宮有四百多年歷史，也是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖的廟宇，每年農曆春節年味十足，各地信眾到天后宮拜拜、點燈祈求媽祖保佑平安順遂，從農曆除夕夜一直熱鬧到農曆3月媽祖生。

鹿港天后宮在1996年前鹿港天后宮就是國定古蹟，但因為文資認定的改制，鹿港天后宮變成彰化縣縣定三級古蹟，文化部2019年12月公告鹿港天后宮由縣定古蹟升格為國定古蹟，鹿港天后宮收到「國定古蹟指定證書」，還給鹿港天后宮歷史定位。

湄洲開基二媽又稱「黑面媽」，每年除夕夜天后宮會請出「黑面媽」湄洲媽祖進中殿視事。

鹿港天后宮主委張偉東說，大陸湄洲媽祖祖廟原有六尊開基媽祖，現今僅存鹿港天后宮的「二媽」，湄洲開基二媽神像因長期受香火燻染成黑色，又稱「黑面媽」，每年除夕夜，天后宮就會請出「黑面媽」湄洲媽祖進中殿視事，舉行新春祈福儀式。

天后宮除夕夜提供熱騰騰的平安圓讓民眾吃平安，還可敲響新年平安鑼，討好彩頭，現場也頒發清寒獎學金；依循傳統，眾人在除夕夜11時15分恭請湄洲天上聖母進駐中殿，齊向媽祖祈求國泰民安。

農曆春節期間民眾可到鹿港天后宮稜轎腳。

春節初一到初五新春活動，民眾可在香爐廣場稜轎腳、敲響平安囉、發財小紅包等，現場展示工藝大師作品，展演活動恭請鹿港天后宮媽祖駐駕，還有註生娘娘、文昌帝君、月下老人佑眾生，祈求一整年平安吉祥、順心如意，大年初四則會擲辛丑年各行業概況。

天后宮新春活動熱鬧滾滾，民眾也可到場點燈或網路點燈，包括安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿每盞600元，閤家平安斗每斗3600元。

鹿港天后宮點燈，將贈送皮雕馬祖鑰匙圈。

●鹿港天后宮地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號電話：04-7779899、04-7779194

●天后宮附屬香客大樓地址：彰化縣鹿港鎮中山路475號電話：04-7752508、04-7752518

●鹿港天后宮官網http://www.lugangmazu.org/

●天后宮停車場地址：彰化縣鹿港鎮媽祖路1號