高雄市主題走春 溜6大順遊高雄

2020年高雄從舊名「打狗」更名100週年，經歷過日治時代、國民政府來臺、縣市合併後，讓高雄有更多元的文化融合，加上豐富的山、海、河、港景觀，形成高雄的人文薈萃，農曆春節，春暖花開，溫暖氣候宜人的高雄，最適合全家大小來走春。春節到高雄，不要錯過高雄市觀光局特別規畫的這6條主題遊程路線。

高雄秋冬旅遊觀光大使戴資穎推薦高雄河港美景

這6條主題遊程路線，有低碳環保的「輕軌周遊」、「紅線文史之旅」及「橘線時空之旅」，民眾可利用輕軌及捷運等大眾運輸工具，暢遊亞洲新灣區、鹽埕、左營及鳳山等區，還可搭乘文化遊艇飽覽港灣風光。

市中心寧靜優雅的逍遙園

「海線潮旅行」可體驗北高雄彌陀、永安、茄萣、梓官等地的漁港風情、生猛海鮮及充滿豐富生態濕地。

「地景生態遊」走訪岡山、阿蓮、燕巢、田寮等獨特地景風貌。

「東高慢食旅」深入東高9區，享受產地餐桌、宗教、溫泉、原民特色，融合六龜溫泉與梅花、美濃客家風情、旗山老街、桃源櫻花、茂林紫斑蝶等，都能讓人放鬆心情。

另外，目前高雄的壽山動物園、旗津貝殼館及崗山之眼，到3月底免費開放，歡迎大家連假期間到高雄走春過好年，更多好玩好康的旅遊資訊請上「高雄旅遊網」最新熱推專區查詢。

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貼心提醒

最近國內疫情仍需戒備，提醒大家在後疫情階段，落實防疫新生活運動，來高雄遊玩也要注意戴口罩、勤洗手及保持社交距離等措施，一起攜手度過這一波的疫情。

高雄市政府觀光局 廣告