污水都納管 南投環境更美好

南投縣是觀光首都，為推動縣內地方產業，促進旅遊經濟發展，打造觀光發展和現代化，縣府積極推動公共污水下水道建設，並加速辦理用戶接管工程，提升全縣旅遊水準和生活品質，也輔導觀光工廠開發特色體驗遊程。

南投縣長林明溱說，縣內目前有台灣麻糬主題館、菓風小舖、蔡氏釀酒、造紙龍手創館、藏傘閣、采棉居寢室文化館、香里活力豬品牌文化館、和菓森林紅茶莊園、梅子夢工廠、果寶歡酵和集元果等觀光工廠，都很適合遊憩及進行產業體驗。

竹山鎮藏傘閣文化園區除有台灣傘和工廠歷史沿革，還能目睹雨傘製作。圖／南投縣政府提供

而為打造優良的生活環境及降低環境污染問題，南投縣政府積極推動公共污水下水道建設，並加速辦理用戶接管工程，截至109年9月用戶接管率已達5.71％，並依推動情形持續提升全縣觀光旅遊水準和生活品質。

埔里鎮「造紙龍手創館」外觀猶如大大的禮物盒，很適合親子遊憩。圖／南投縣政府提供

南投縣政府工務處指出，南投縣目前辦理南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮四大鄉鎮污水幹管、用戶接管及水資源回收中心建置，其中南投市已完成2標污水幹管工程，目前辦理南投市水資源回收中心建置，預計110年4月完工；草屯鎮已完成2標污水幹管工程及1標用戶納管工程，且已於106年12月辦理草屯鎮資源回收中心通水典禮，目前則持續進行污水幹管及用戶納管工程共兩標，分別預計於110年6月及111年2月完工；埔里鎮已完成2標污水幹管工程，目前規劃辦理埔里鎮水資源回收中心建置；竹山鎮已完成2標污水幹管工程，目前持續辦理污水幹管工程，預計110年5月完工，而竹山鎮資水資源回收中心甫於109年底發包，預計110年底完工。

草屯鎮「蔡氏釀酒」整體建築饒富歐洲風格，還有啤酒製程觀賞區等場域。記者賴香珊／攝影

縣府目前執行草屯鎮用戶納管工程，屆時將請施工廠商針對納管範圍之住戶，至屋內進行雨、污水排放測試，確認住戶雨、污水分流情形，屆時將請民眾配合調查，以利後續納管執行。

南投縣政府持續推動埔里、竹山及南投地區主次幹管推進、用戶納管及水資源回收中心建置。圖／南投縣政府提供

工務處表示，用戶接管把生活污水納入污水下水道，雨水溝不再飄散惡臭，蚊蟲滋生減少，不僅提升居住品質，亦改善河川環境，且目前配合政府用戶接管工程納管，用戶不用負擔接管費用，又用戶接管施工時，填除化糞池後續將不會產生化糞池水肥抽除的問題。

南投縣政府持續推動埔里、竹山及南投地區主次幹管推進、用戶納管及水資源回收中心建置。圖／南投縣政府提供

林明溱則說，污水下水道為現代化都市不可或缺的公共建設，也是國家建設發展和競爭力的重要指標，施作過程及開徵污水費難免有反對聲浪，但建設完成可促進整體環境品質，提升民生福祉，有助於經濟觀光旅遊等，盼民眾能包容和體諒。

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