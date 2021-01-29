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台東泡湯 春節偽出國首選 好吃好玩過好年

聯合報 / 文、圖／台東縣政府
台東縣溫泉季邀請民眾泡湯。
台東縣溫泉季邀請民眾泡湯。

今年春節假期長達一周，許多民眾已規畫長途旅程，新的一年以旅遊告別新冠肺炎疫情的陰霾，2021年台東絕對是「島內出國」首選！除了可以到台東熱門景點打卡，還有許多特色伴手禮可帶回闔家享用或在春節時贈送親友，有得吃有得玩、輕鬆過好年。

栗松溫泉景致迷人。
栗松溫泉景致迷人。

去年底到今年初寒流一波波，天冷時最適合到台東泡湯放鬆身心，無論卑南鄉知本溫泉、太麻里鄉金崙溫泉或延平鄉紅葉溫泉都是泡湯勝地，如果想要有不一樣的泡湯遊程，攀岩溯溪前往南橫海端鄉的栗松溫泉，七彩美景令人難忘；綠島的朝日溫泉是全球三大海底溫泉之一，在露天浴池裡，滿天星斗盡收眼底。

台東縣溫泉季主視覺。
台東縣溫泉季主視覺。

台東的溫泉多屬碳酸氫鈉泉，被稱為「溫泉中的溫泉」，無色無臭，泉水滑順，可促進皮膚的新陳代謝，又稱為美人湯。泡完湯就該享用美食，來一碗木鱉果雞湯，木鱉果的香氣搭配雞肉的鮮味，整個人都暖了起來，運氣好還可以和猴子、山羌或水鹿打招呼。

台東紅藜麵是新興優質伴手禮。
台東紅藜麵是新興優質伴手禮。

除了泡湯，喜歡縱谷山景的遊客可以沿台9線前進，在池上關山騎自行車悠遊田野、到鹿野品嘗紅烏龍茶，經過冬日醞釀，這裡嫩採的茶葉散發迷人茶韻。如果愛吃又想吃得健康，可以品嘗台東近年熱門的「穀物紅寶石」紅藜，初春時節正值紅藜成熟期，採用自然友善耕作，紅藜穀物棒或帶有穀香的紅藜麵等都是優質伴手禮，不僅營養豐富，全家大小也能吃得安心健康。台東天然好環境孕育出最純淨的農特產，到台東走春踏青拋開城市的擁擠，也多帶些台東好物回家享用，正好度過春節美好假期。

台東溫泉季活動官方網站
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購夠台東線上購物
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