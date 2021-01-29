苗栗吹海風 迎著綠光單車遊

苗栗縣擁有全國最美公路、國際慢城、慢魚運動，是背山面海的幸福大縣，綿延逾50公里的海岸線連結全縣自行車道，打造「慢魚海岸計畫」，不僅景致優美，鐵道、木雕、陶藝及藺草編織等傳統工藝，更孕育了苗栗的地方人文歷史風貌。

苗栗海岸線由北而南跨越竹南、後龍、通霄及苑裡，長達68.5公里的綠光海風自行車道串連4大鎮，北可銜接新竹市17公里海岸線，南可通達台中市大甲區，在綠光海風車道騎乘，可享受海風吹拂恣意騎乘的逍遙樂趣，感受自然、土地及人文的綺麗精彩。

坤達代言苗栗騎士節，邀請民眾一起來苗栗縣綠光海風自行車道龍鳳漁港景觀橋賞玩。

綠光海風自行車道不僅風光明媚，沿途平坦順暢，還有濕地、沙灘、漁港、風力發電機、歷史古蹟及田野風光，每段都有不同特色景點，包括竹南崎頂子母隧道、竹南濕地、石滬、西湖溪景觀大橋、新埔車站、通霄神社、房裡古城及山腳國小日治宿舍群等景點，鄰近還可串接中港溪、縣道126、 128、130線自行車道等路線。

苗栗縣綠光海風自行車道西湖溪景觀橋。

苗栗仿效國際慢魚運動（Slow fish）整頓漁港、魚市，興建生鮮魚貨展售中心，傳達「知魚、懂魚、吃魚、學會說魚的故事」信念，以藍色海洋、藍色教育、藍色組織、傳統漁法、 藍色旅遊5大主題，結合慢魚工作坊探討、學校海洋教育作品、社區海廢創作、慢魚美食、合作夥伴展售、海洋市集等，搭建出消費者與海洋、漁夫的橋梁，到苗栗走玩海岸，吹海風、逛漁港，感受的在地鮮味。

苗栗「慢魚運動」讓民眾認識大海及傳達海洋保育觀念。

請來苗栗品嚐在地鮮味「現撈仔」。

苗栗的山海線自行車路網豐富多元，全縣型的三縱六橫自行車道除了綠光海風，浪漫台三線自行車道的觀光亮點多，也是自行車遊苗栗的好選擇。

苗栗縣政府文化觀光局 廣告