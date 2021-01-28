竹縣買柑 新春大桔大利

新竹縣擁有得天獨厚的氣候及土壤條件，加上優異的種植技術，產出的柑桔品質優良、產量豐盛，被稱為柑桔的故鄉。峨眉鄉出生的新竹縣長楊文科表示，竹縣的柑桔是全台有名，而柑桔本身汁多味甜更富含豐富的維生素C，金黃的顏色也非常喜氣，在年節時用來當伴手禮十分受歡迎，歡迎鄉親朋友在年節前利用各農會線上訂購方式或是電話訂購竹縣的柑桔。

竹縣柑桔產量全台之冠 柑桔休閒農場開放採果

新竹縣政府表示，柑桔是新竹縣重要農產品之一，也是傳統年節重要果品，果實含豐富營養成分，口感多汁甜美，外觀呈金黃色或橘黃色，大小朋友都喜愛。新竹縣柑桔季為每年11月下旬至隔年3月間，產量全台之冠，多分佈在峨眉鄉、寶山鄉、芎林鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉等鄉鎮，各地觀光休閒農園開放遊客採果，適合闔家前往，年節走春首選地點。

峨眉鄉種植桶柑面積高達635公頃，產量佔全國45％。

籤詩桶柑禮盒送禮 最有創意

除了縣府大力推廣柑桔外，峨眉鄉農會配合農曆新年即將到來，推出結合籤詩元素文案的新包裝桶柑禮盒，用「時來運轉，苦盡柑來；財氣大發，大桔大利；如膠似漆，酸柑蜜甜；蒸蒸日上，桔星高照」等吉祥話讓消費者「吃柑桔得大吉」。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，該鄉種植桶柑面積高達635公頃，產量佔全國45%，雖受今年冷鋒和乾旱影響，減產將高達五成，但品質依然非常好，無論風味、果型飽滿度、水分及酸甜度，皆屬上上之選。三款討喜的桶柑禮盒即日起開放優惠預購，配合桶柑產期預計今年1月18日正式出貨，詳情可搜尋峨眉鄉農會官方網站或「峨農魅力購」臉書粉絲專頁。

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