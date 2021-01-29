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Youbike騎步走 回嘉輕旅行

聯合報 / 文、圖／嘉義市政府觀光新聞處
嘉義市立美術館。
嘉義市立美術館。

嘉義市YouBike 2.0公共自行車系統民國109年12月15日正式啟用，第一階段提供40站點，共270輛車的便利服務。即日起至110年3月31日止，提供前30分鐘免費，市府觀光新聞處利用場站，精選嘉義市優質景點，邀請大家回嘉走春，享受騎腳踏車深入漫遊輕旅行。

1. 嘉義車站→嘉義市立美術館

原為市定古蹟、菸酒公賣局嘉義分局原建物改建的嘉義市立美術館於109年10月6日正式開館，連結共三棟年代各異、風格迥異的建物，透過建築工法，讓新舊建築融合新生，讓嘉義市立美術館成為形構出歷史與當代場域的交匯點，重新定錨在藝術的座標上，成為「嘉義文化新絲路」上的一道古典卻又新穎的風景,是春節走春,網美打卡的好去處。

2. 中央噴水站→文化路夜市

附近有遠近馳名的文化路夜市，大啖夜市小吃，每當夜幕低垂，衣服、物品、小吃等商店攤販均紛紛出爐，人潮洶湧，彷若不夜城。

文化路夜市。
文化路夜市。

3. 嘉商站→嘉義公園、史蹟資料館、首座人工草皮滑草場

嘉義公園擁有百年歷史，是嘉義人引以為傲的綠色寶庫，漫遊其中享受城市裡難得的芬多精森林浴。順著日本時代神社前的參道走上去，參道旁的史蹟資料館，典雅的日式建築伴隨著百年楓香老樹以及參天老松，屋內的檜木香配上香濃咖啡，最適合過年來這裡與三五好友悠閒度過下午茶時光。甫於12月啟用嘉義市立棒球場前的「七虎耀諸羅」乾式噴泉，滑草場與星光溜滑梯，高度超過4米、寬度超過12米，是嘉義市第一座人工草皮滑草場，並融入棒球九宮格概念，創造嘉義市遊憩新亮點，也是孩子們的新天地。

民眾可下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP，一人最多可註冊5張電子票證，包括一卡通或悠遊卡，只要之前註冊過就全國通用，也支援手機綁定信用卡掃碼借車，掌握即時資訊，操作更方便。

遊客來嘉旅遊之餘，堅守防疫不鬆懈，拱手不握手，還要勤洗手、隨時戴上口罩、保持社交距離，做好個人自主衛生管理，防疫做得好才能安心，邀請大家過年來走春旅遊，體驗充滿人文薈萃的幸福城市獨嘉魅力。

孩子們的新天地-嘉義市首座人工草皮滑草場。
孩子們的新天地-嘉義市首座人工草皮滑草場。

嘉義市政府觀光新聞處 廣告

美術館 走春 文化路夜市 公園 小吃

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