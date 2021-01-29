牛轉乾坤「嘉」好運 嘉義新春3大玩美遊程

走過2020疫情苦悶的一年，新年當然要牛轉乾坤玩出好運氣，精選嘉義3大玩美遊程！

快來嘉義東石尋秘境、經典小鎮布袋賞美景，有唯美浪漫風的高跟鞋教堂與金馬獎最佳劇情長片「消失的情人節」爆紅最美馬桶-白水湖壽島秘境，再到東石鰲鼓濕地看冬季候鳥大遷移與彩羽嬌客約會；好美里3D彩繪村趣味打卡，布袋觀光漁市吃海鮮，還可到東石漁人碼頭彩色蚵殼屋，讓你偽出國。

嘉義縣東石鄉白水湖壽島美景。圖／嘉義縣府提供

《推薦行程》第一天：好美里3D彩繪村-布袋觀光漁市-高跟鞋教堂-喵星人愛情故事彩繪牆-布袋五四三 （碧沙街）- 夜宿布袋；東石第二天：洲南鹽場-白水湖壽島-東石漁人碼頭-鰲鼓濕地-余順豐花生觀光工廠。

嘉義縣布袋鎮五四三故事館。圖／嘉義縣政府提供

冠軍咖啡攏抵「嘉」，用咖啡香牛轉好運到！

想來杯好咖啡提神，迎接金牛年新挑戰，就來全台冠軍咖啡產地嘉義，跟著咖啡香趣旅行吧！有「阿里山咖啡王子」方政倫的鄒築園咖啡，首屆台灣咖啡評鑑冠軍；獲得2020台灣國產精品咖啡豆評鑑「頭等獎」的阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園；山中石頭村秘境-阿將的家23咖啡館，彷彿走入中古世紀歐洲小鎮，在童話仙境享用最道地咖啡，夜晚還有秋冬限定夢幻美景石棹琉璃光。

嘉義縣阿里山YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落。圖／嘉義縣政府提供

《推薦行程》第一天：YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落-鄒族園觀光休閒農莊-金皮雕工作室-石棹琉璃光-夜宿石棹民宿群；第二天：阿里山國家森林遊樂區-阿將的家23咖啡館-牛埔仔大草原-阿里山逐鹿部落。

嘉義縣阿里山石棹琉璃光美景吸睛。圖／嘉義縣政府提供

最「嘉」玩美365天不打烊，金牛年玩樂、健康全都要！

開心過年如何保持身材，快加入嘉義「腹愁者步道聯盟」，春節全家出遊首推竹崎親水公園天空走廊與花仙子步道。拍照健身還想感受人文情懷?別錯過梅山鄉太平雲梯雲之南道，夢幻雲海配上文學秘境太平老街，還有機會欣賞梅花綻放，感受「梅坑月霽」的風雅文韻。

嘉義縣梅山鄉太平雲梯。圖／嘉義縣政府提供

《推薦行程》第一天：竹崎親水公園-文峰遊客中心-獨立山步道-圓潭自然生態園區-夜宿瑞里民宿群；第二天：瑞里綠色隧道-瑞太古道-1314觀景台-梅山太平雲梯-太平老街-梅山公園。

嘉義縣竹崎鄉親水公園花仙子步道。圖／嘉義縣政府提供

（嘉義縣文化觀光局廣告）