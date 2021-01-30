五奇絕美再加碼 阿里山森遊區新八景必遊

阿里山日出、雲海、晚霞、森林與森鐵小火車，被稱為阿里山絕美五奇美景，嘉義林區管理處為提供遊客觀景拍照新驚喜，嚴選「塔山奇岩」等8處新景點，歡迎遊客進入阿里山森林遊樂區，除了賞五奇、看櫻花，也可放慢腳步尋訪新八景。

阿里山林鐵小火車。

阿里山新八景包括，「塔山奇岩」看雄偉塔山地質景觀，「香林拱橋」彷彿走進日本京都，「水山巨木」位於昔日阿里山通往東埔水山線森林鐵路旁，「28號巨木」為巨木群棧道最高大巨木，「慈雲觀景」賞慈雲寺雲海晚霞，「神怡流瀑」看阿里山溪潺潺流水，「小笠原山」360度環視群山觀景，還有「阿里山神木遺跡」美景，感受大自然力量及奧妙，各景點都提供最美好視覺饗宴。

「神怡流瀑」看阿里山溪潺潺流水。

阿里山除了絕美風景，也蘊藏豐富、珍貴動植物生態，小笠原觀景平台附近帝雉家族，常在日光乍現後活動，遊客幸運的話，或許轉身還會遇見山羌、黃喉貂等野生動物；沼平公園附近「臺灣一葉蘭生態故事館」，完整介紹及擬真棲地模型，隨時能體驗一葉蘭盛開景緻，對面「阿里山山椒魚故事館」，更是許多大小朋友最愛。

「臺灣一葉蘭生態故事館」，完整介紹及擬真棲地模型，隨時能體驗一葉蘭盛開景緻。

「阿里山山椒魚故事館」，是許多大小朋友最愛。

旅遊小叮嚀：

阿里山森林遊樂區位於海拔2,200公尺，日夜溫差大，上山需備妥禦寒衣物，並依動物傳染病防治條例第28條第1項規定，禁止輸送犬貓及其他哺乳動物進入國家森林遊樂區，請配合遵守。另阿里山水山線步道延至110年4月開放，開放時間將另行公告，請近期有安排該路線的遊客可改到巨木群步道、對高岳步道等路線登山健行。

嘉義林區管理處 廣告