高雄漢來外帶年菜　「最強台味」金澎湃

歲末年關之際，飯店業者個個摩拳擦掌祭出早鳥優惠，高雄漢來美食今年除了推出單品星級年菜，更力推8道（6人份)席菜外賣，減輕繁忙上班族及家庭主婦的負擔，在家就可以享用五星級圍爐美食。

漢來美食福園台菜海鮮餐廳今年推出「最強台味」團圓年菜外帶，一次提供8道色香味俱全的佳餚，其中少不了招牌菜-米香蟹肥的「紅蟳干貝蒸米糕」，滿滿鮮香，令人垂涎三尺；另有年年評比皆獲美食家肯定而勇奪三連霸的「蓮貞唐朝一品香」，嚴選來自花蓮純淨且健康安心的蓮貞豬，嘗起來不油不膩，香氣濃郁，

豐富的團圓餐組合，有6菜1湯1甜品，山珍海味一次到位，一桌的澎湃菜色7千元有找，十分超值！

高雄漢來飯店福園台味團圓餐。 分享 facebook

吃不完全席，也可以採單點菜色，為圍爐桌加菜也很經濟實惠。尤其澎湃海鮮是年菜餐桌上不可或缺的角色，翠園粵菜餐廳推出「花膠燒海參」以滋補花膠與烏參一起燴煮，再用蠔油提味，口感彈牙。「泰式大蝦冬粉」是以微辣的泰式風味燒出鮮美的大明蝦，吸飽湯汁的冬粉口感Q彈。

圍爐少不了喝碗暖胃的燉湯，翠園年年熱銷近700鍋、連續多年名列年菜常勝軍的「鮑參翅養生雞」，以赤肉、老母雞煲煮6小時以上，鮑魚和婆參切塊十分大器，香鮮美味。

高雄漢來飯店的鮑參翅養生雞。 分享 facebook

福園台菜海鮮餐廳單品外賣年菜還有用料澎派的「極品佛跳牆」和「鮑魚佛跳牆」，選排翅和6頭溏心鮑，不論是湯頭或是食材皆屬上品。

高雄漢來飯占福園台菜佛跳牆。 分享 facebook

另，漢來蔬食強打的「臻品佛跳牆」，以多種蔬菜熬出鮮甜湯底，選用特級厚花菇入料，湯鮮味美，清爽沒有素味，網購享免運優惠。

高雄漢來蔬食臻品佛跳牆。 分享 facebook

今年漢來美食的年菜除了提供電話和現場預訂服務，網路購物現已為消費者的主要訂購模式之一，漢來美食購物商城提供多款湯品及年節禮盒線上下單服務。

同樣在漢來美食網購商城就可以下單的還有糕餅小舖推出的「漢來豐悅禮盒」，8款人氣糕點，有今年度榮獲高雄10大伴手禮的「國宴旺來酥」及手工特製Q軟的「黑糖桂圓年糕」，禮盒設計別具巧思，絲絨觸感更添貴氣，上烙金箔燙金象徵平安的蘋果以及帶來幸福的青鳥，色彩奪目、精緻包裝的三層禮盒附贈獨家手工紅包袋，是春節送禮大方體面的選擇，全台限量4000盒，數量有限，售完為止。

高雄漢來飯店豐悅禮盒。 分享 facebook

漢來美食購物商城：https://foods.qrgo.com.tw/hilai-group/

漢來線上年菜DM： https://reurl.cc/oDKnmM

訂購專線：漢來大飯店：07-213-5789、漢來巨蛋會館：07-555-9188