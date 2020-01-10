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新年走春趣

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森林是國境之南的最珍貴資產

2020-01-10 18:05聯合報 文、圖／屏東林管處

森林是臺灣最珍貴的資產，屏東林管處管轄的三大森林遊樂區涵蓋了不同森林的樣貌，墾丁國家森林遊樂區是森林寶庫、雙流國家森林遊樂區是水綠皆美的水森林，還有林後四林平地森林園區更是最親近民眾的森林，最適合在春節期間，安排一場綠色旅行，走踏森林之美。

■墾丁國家森林遊樂區位於屏東縣恆春鎮，占地75公頃，區內熱帶森林茂密，目前植物超過千種，鳥類生態景觀也豐富，區內的高位珊瑚礁及石灰岩地形，如「仙洞」、「一線天」等更是台灣少見的地形特色，最適合從事環境教育。目前園區內「觀海樓」、「仙洞」、「銀龍洞」施工中，不便之處懇請見諒。

墾丁國家森林遊樂區內有豐富的植物生態，圖為「銀葉樹板根」。
墾丁國家森林遊樂區內有豐富的植物生態，圖為「銀葉樹板根」。
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■雙流國家森林遊樂區具有南台灣特有的熱帶季風林氣候，繁茂的林木涵養了豐富的水源及野生動植物，被喻為「水森林」，尤其看著雙流瀑布，激流自峭壁直洩而下，再走在沿山步道、最能吸引遊客，是遠離塵囂、享受森林浴的好地方。

雙流國家森林遊樂區水與綠皆美。
雙流國家森林遊樂區水與綠皆美。
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■林後四林平地森林園區位於潮州鎮，是一座具特色的生態教育園區，目前開放面積85公頃，區內綠意年年成長，自然生態尤其豐富，區內還有二峰圳的復刻版，是森林教育的平地親民路線。

林後四林平地森林遊樂區的二峰圳體驗區
林後四林平地森林遊樂區的二峰圳體驗區
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林後四林平地森林園區。
林後四林平地森林園區。
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過年期間，除了除夕休園外，其餘時間正常開放

墾丁國家森林遊樂區╱08-8861211

雙流國家森林遊樂區╱08-8701393

林後四林平地森林園區╱08-7813529

森林遊樂區步道瀑布春節

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