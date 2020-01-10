好吃、好玩、好有趣 苗栗產業超豐富 小旅行玩遍苗栗

苗栗縣政府工商發展處串連在地特色產業13家業者，舉辦「苗栗產業好吃、好玩、好有趣」小旅行，結合觀光工廠、產業導覽、DIY創意生活體驗及在地特色美食，民眾即日起到2月底只要在這13家業者單筆消費500元以上，就可獲得摸彩券1張，趁著假期到苗栗來趟輕旅行，還可以帶回小小期待。

工商發展處號召業者們自主串連，活動持續到2020年2月底，只要到苗栗縣這13家店內消費，單筆滿500元，獲摸彩券1張（消費滿1千元可獲得2張，以此類推），2月6日、3月6日舉辦摸彩活動。

串連在地特色產業，舉辦聯合行銷，提升產業整體價值，帶動營業額成長。 分享 facebook

13家參與的業者，有立康健康養生觀光工廠、雅聞七里香玫瑰森林、巧克力雲莊、三義ㄚ箱寶、金良興窯業、紅瓦厝創意生活美食館、土豆康堅果烘焙坊、台灣鄉村酒莊、布可飾藝文創館、郭家莊醬園、水之漾商行、日生蜂園與賣冰郎。

大湖的巧克力雲莊有許多巧克力產品DIY，適合親子同遊。 分享 facebook

立康健康養生館朝觀光工廠發展，吸引遊客前來。 分享 facebook

活動已從2019年11月起跑到2020年2月底，期間每個月的6日舉辦網路直播公開抽獎，第一次抽獎在2019年12月6日，業者們齊聚，抽出幸運得主。獎品則是13家參與業者提供的特色伴手禮，包羅萬象。

不妨趁著假期，規畫兩天一夜或是1天輕旅行，走訪雅聞七里香玫瑰森林和立康健康養生觀光工廠，或到金良興觀光磚廠、三義ㄚ箱寶，有各式DIY體驗課程，品嘗在地特色美食可到紅瓦厝創意美食館，若選擇過夜行程，可以夜宿大湖巧克力雲莊，隔天一早還可以到大湖採草莓。

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雅聞七里香森林花團錦簇，讓您手機拍照停不了。 分享 facebook

工商發展處指出，與商家合作辦理聯合行銷，將在地產業跨業整合，串聯店家自主發起橫向結盟，提升產業整體價值，帶動營業額成長。

業者說，聯合行銷希望掀起苗栗在地產業體驗風，也有民眾看到是縣府主辦，比較有公信力，參與意願度提高。相關連結：「苗栗產業故事館」粉絲專頁（https://www.facebook.com/miaolistory.tw/）。

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