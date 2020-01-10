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新年走春趣

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東成醬油 台南在地好味道

2020-01-10 17:50聯合報 文╱吳淑玲 圖╱東成醬油提供

東成醬油，一個台南新化在地的老品牌，異鄉遊子懷念的台南老味道。

市長餽贈 林志玲的嫁妝

因此，東成醬油得到台南市黃偉哲市長青睞，送給第一名模林志玲，當作嫁妝之一。

東成醬油堅持以美味健康為導向。今年更是榮獲米其林二星RAW餐廳採用，江振誠主廚指定使用於秋季菜單，也間接奠定了在台灣食品界的地位。

東成醬油創辦人鄭登奇董事長，本於回饋鄉里社會，希望更多年輕人回鄉服務，2013年在虎頭埤旁，設立東成幸福婚宴會館，（佔地6000坪，最大可同時容納2000人用餐），期盼提供給在地鄉親及各地遊客品嚐美饌佳餚的空間。

東成幸福婚宴會館的特色料理，佐以東成各種調味醬料，再搭配新化在地食材，創作出一道道美味創意料理。

東成幸福婚宴會館佔地6000坪，位在虎頭埤旁，是地方宴客的首選。
東成幸福婚宴會館佔地6000坪，位在虎頭埤旁，是地方宴客的首選。
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東成幸福婚宴會館推出鼠年圍爐年菜。東成幸福婚宴會館推出鼠年圍爐年菜。
東成幸福婚宴會館推出鼠年圍爐年菜。東成幸福婚宴會館推出鼠年圍爐年菜。
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經典菜色 成宴客首選

其中，耗費三天製作的幸福茶葉蛋、東成白曝豬腳、港式櫻花蝦手工蘿蔔糕、古早味金銀米糕、黃金鯧魚米粉鍋等，更是老饕們最愛的必吃料理。

五星級的美食加上一流的服務品質，每逢重大節日，東成幸福婚宴會館已成為在地人宴客辦桌首選。

加上附近知名觀光景點：虎頭埤、中興林場、二寮觀日出站、山上花園水道博物館、新化老街等，也成為是全國各地工商團體、車隊舉辦活動、用餐、親子全家同遊的最佳地點，新化最知名地標之一。

東成白曝豬腳是必點招牌菜。
東成白曝豬腳是必點招牌菜。
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地址：台南市新化區中興路293號 (虎頭埤旁)

電話：06-5801919

米其林觀光古早味江振誠年菜

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