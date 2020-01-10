水金九山海美景，從白晝玩到黑夜

新北市瑞芳區每年有逾800萬的觀光人次，交通部觀光局舉辦的經典小鎮活動，更獲選為小鎮漫遊年中的經典小鎮，瑞芳好玩的地方除了人潮滿滿的九份，今年向大家推薦新啟用的深澳鐵道自行車、大自然鬼斧神工象鼻岩、十三層遺址點燈，加上黃金博物館夜太美，會有不一樣的體驗。

十三層遺址在沉睡30多年之後，去年中秋夜點亮了。圖／謝志煌提供 分享 facebook

八斗子車站旁的深澳鐵道自行車是踩在「軌道上」的自行車，河豚造型的車體十分可愛吸睛，沿途的建築有許多藝術家繪製的可愛插畫及彩繪，一旁海天一線，盡收眼底。

深澳鐵道自行車，沿途有無敵海景，海底光環境隧道看海豚追逐，還會經過建基煤礦遺址，晴天來吹海風，雨天來細雨紛飛也挺浪漫。 分享 facebook

深澳鐵道自行車。圖／新北市政府提供 分享 facebook

踩完鐵道自行車，可順道去深澳漁港吃尚青的現撈海鮮，漁港旁的深澳岬角有象鼻岩、酋長岩、河童岩等令人玩味的景色。尤其是象鼻岩，無論從陸上及海上，都像極了一頭雄偉的大象。

象鼻岩這麼美的地質景觀，遠遠的靜靜的看就好，象鼻岩需要大家一起來守護。 分享 facebook

新北市長侯友宜要讓遊客玩得盡興，也能安全無虞，指示瑞芳區公所在象鼻岩旁拉起警戒繩，這樣獨特的地質景觀是台灣重要自然資產，大家欣賞它也要守護它。

市長侯友宜要讓遊客來象鼻岩玩得盡興，也安全無虞。圖／瑞芳區公所提供 分享 facebook

再往南走，日治時期挖礦留下的水湳洞選煉廠遺址，又稱十三層遺址，其斑駁中帶點威嚴的氣息，有新北「天空之城」的美譽。在沉睡30多年之後，去年中秋夜點亮了。台電邀請國際照明藝術大師為其打造不同亮度的琥珀色柔和燈光，在每日晚間6時至9時點亮，成為夜遊的新秘境。

有新北「天空之城」美譽的十三層遺址，沉睡30多年之後，2019年的中秋夜點亮了。 分享 facebook

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對面的水湳洞漁港，是台劇「我們與惡的距離」拍攝場景，絲絲入扣的劇情伴隨海風，著實令人感動。

水湳洞陰陽海。 分享 facebook

入冬後，金瓜石的夜來得比較快，黃金博物館透過燈光視覺設計，勾勒出四連棟日式宿舍建築純粹的美感，如果時間還早，可以先去黃金博物館瞧瞧，再回到水湳洞，細細回味屬於這座礦山的黃金山城燦爛時光。

瑞芳好玩的地方很多，這條青春山海線適合親子同遊，從白晝玩到黑夜，讓人流連忘返， 是一個想一來再來的好地方。

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