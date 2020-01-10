垃圾車老司機帶路 樂遊新北好所在

新北市環保局臉書粉絲專頁「新北i環保」除了介紹環保知識，也提供服務民眾的各種即時資訊。108年起更邀請各區清潔隊員發揮創意自製單元影片「垃圾車老司機帶路」，由平日辛勤穿梭於新北各區街頭巷尾工作的他們，介紹各門各路的私房美食與祕境景點，並從中分享環保概念與新知，以寓教於樂的方式拉近網友與環保的距離。

「新北i環保」臉書專頁目前每周固定發表「垃圾車老司機帶路」、「環保543」、「真．環保英雄」及「GS特搜隊」四個專題，最受歡迎的單元就是「垃圾車老司機帶路」。為了完成主題拍攝任務，新北市各區清潔隊總動員，挖出隊員的私房美食與景點，更發揮創意，結合時下流行用語，以幽默模仿與搞笑對白吸引觀眾，每個單元推出後，都大獲好評。

系列影片每周一集，目前已經推出30多集，各區清潔隊的老司機越拍越進步，也越有興趣，卯足全力透過多元創意方式介紹深藏在新北各地的美景美食。如三芝區清潔隊音樂才女出動，伴隨自創歌曲搭配清新女聲，帶大家遊遍三芝好山好水的美景，包括新庄麟山鼻、埔坪源興居、美麗淺水灣及山中八連溪盡收在「垃圾車老司機帶路」影片中。

永和區清潔隊也推出一百元吃翻樂華夜市大挑戰，藉著綜藝趣味方式，帶大家認識隱藏在樂華夜市裡的人間美食，像是樂華天下紅茶店、川麻辣臭豆腐、深海旗魚串等。

永和區清潔隊推出一百元吃翻樂華夜市大挑戰，並以幽默方式灌輸自帶環保餐具觀念。 分享 facebook

垃圾車老司機除帶大家探索新北迷人景致及珍饈佳餚，也利用幽默且深入淺出的方式，精心設計環保觀念，貫穿在每部影片橋段裡，讓您在輕鬆愜意觀看影片的同時，也默默打通環保觀念的任督二脈。

淡水老司機教您如何丟棄「前任」留下的大型廢棄物。 分享 facebook

這些有趣橋段例如：看到前任送給你的泰迪熊會難過嗎？淡水老司機教您如何丟棄前任留下的大型廢棄物；新莊區隊上演電影「那些年」情節，改編為「那些年我們一起錯過的垃圾車」，教您如何利用新北垃圾車APP查詢即時垃圾車動態；坪林老司機兼聞茶「師機」帶您窺探坪林美麗茶園，藉茶園內的灌溉容器教您如何遵循「巡、倒、清、刷」4步驟預防登革熱。

新莊區隊上演電影「那些年」情節，藉此教您如何利用新北垃圾車APP查詢即時的垃圾車動態。 分享 facebook

坪林老司機帶您窺探坪林美麗茶園，並認識低碳商店。 分享 facebook

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