走逛新北博物館 2020好事成雙

2020年是一個雙數年，展望未來，廿廿圓滿。新北市文化局邀大家到新北走春，讓各大博物館帶你「雙鼠雙飛」。

藝起動手鼠 大獎等你拿

文化局今年首度嘗試以網路遊戲和民眾互動，只要動動手指，就有機會抽得大獎，吸睛禮物包括任天堂Switch、iPhone、超商禮券等。

做你的金鼠 繪馬祈願好兆頭

鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館及林本源園邸1月18日下午2點，館舍將邀請書法老師現場揮毫，提早感受年節氣氛。1月19日淡水紅毛城DIY教室推出「名家彩繪紅包袋」，邀請越南新住民彩繪師現場畫紅包袋。

鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館及林本源園邸將邀請書法老師現場揮毫，提早感受年節氣氛。 分享 facebook

淡水古蹟博物館在大年初二於日本警官宿舍前，提供限量「繪馬祈願DIY」，民眾親手寫下祈願話語及繪圖，為新的一年帶來好兆頭；林本源園邸於2月1日推出元宵節提燈DIY活動，由傳統工藝保存者張徐沛藝師擔任指導老師。

林本源園邸於2月1日推出元宵節提燈DIY活動。 分享 facebook

開門金鼠禮 流金酥博好運

黃金博物館「鼠一鼠二大集合」由神祕大人物每日發送202個富貴吉祥流金酥與民眾拜年互動。林本源園邸更在初二至初三下午2點邀請易經老師為大家批算運勢，當日領取限量號碼牌50人；鶯歌陶瓷博物館年初二贈送給最先進館168位民眾，祝福受贈者鼠年一路發。

金鼠表演秀 好戲開場不間斷

十三行博物館初二至初五下午2點至3點半，在1樓入口有兒童劇、原住民樂舞等表演活動。黃金博物館昇平戲院更是好戲連台賀新春，播映令人捧腹大笑的懷舊歌仔戲「菜刀、柴刀、剃頭刀」。

「如果兒童劇團」用最逗趣的表演和小朋友們一同炒熱十三行。 分享 facebook

鶯歌陶瓷博物館大年初三至初五也推出表演活動。初三有來自宜蘭的A Root 同根生的表演活動，串聯中西民族器樂，穿梭於自由即興、爵士音樂語彙之間，刻畫出北管、泰雅、客家等台灣音樂素材的當代光景；初四新春敲打秀；初五飛越鈴揚扯鈴秀。

鶯歌陶瓷博物館大年初三有來自宜蘭的A Root 同根生的表演活動。 分享 facebook

林本源園邸初二至初五下午1點30分，上演相聲劇場「團圓飯‧團圓FUN」由台灣相聲新勢力「沐寧相聲說演坊」透過幽默對話迎接新年；下午3點「樂壇之星迎新春 絲竹唱詠慶昇平」由2019樂壇新星陳得謙所領的薩克斯風重奏團、謝佳青、薪橋國樂團等多名優秀音樂家及國樂團體蒞臨林園擔綱演出。

＊新北市博物館走春活動內容、開館時間、門票資訊等，以各館官網公告為主。

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