館中有館礦礦相連 黃金博物館全新亮相

新北市立黃金博物館，是民眾喜愛的熱門走春景點。 分享 facebook

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位在水金九地區的新北市立黃金博物館，在春節期間一直都是獲得民眾喜愛的熱門走春景點，尤其是鎮館之寶220公斤的大金磚，春節期間總是大排長龍，民眾都希望摸金磚帶來好財運。館長洪嘉駿將在初二準備202個象徵富貴吉祥的神秘禮與民眾拜年，每日還會限量發送幸福鏟子，讓民眾甜在心頭。

黃金博物館的鎮館之寶220公斤大金磚，春節期間總是大排長龍，民眾都希望摸金磚帶來好財運。 分享 facebook

黃金博物館的鎮館之寶220公斤大金磚，春節期間總是大排長龍，民眾都希望摸金磚帶來好財運。 分享 facebook

黃金博物館館長洪嘉駿表示，黃金館除了有備受大家喜愛的大金磚，今年春節適逢展館全面更新，非常適合民眾年節時一同闔家欣賞。黃金館的一樓主要展出礦業的歷史及聚落人文，以礦坑坑道為構想，黑色的壁面主色，加上光影的投射變化，豐富的多媒體手法相當富有設計美感，也讓原本生硬的礦業歷史及無形的礦山記憶更為生動。

館長洪嘉駿表示，今年春節適逢展館全面更新，非常適合民眾年節時一同闔家欣賞。 分享 facebook

走上二樓，白色的壁面及寬敞亮麗的展廳，讓遊客彷彿回到地面。二樓展廳共展出140顆具有特色的礦石，來自本館典藏及水金九在地礦物收藏家，介紹大地的地質與礦物，有一面展櫃堪稱「礦石的美術館」，展示各國五彩繽紛的石頭。

二樓有一面展櫃堪稱「礦石的美術館」，展示各國五彩繽紛的石頭。 分享 facebook

像是顏料群青色的真身藍銅礦，絢麗的藍色讓人沉迷，旁邊有著綠色絨布質感的孔雀石，也讓來訪的遊客們目不轉睛，展場內可以不斷地聽到驚呼「好漂亮的石頭哦」，民眾都沉浸在自然之美中。

摸大金磚求好財運，已成為許多人過年必去行程之一，金鼠年黃金博物館新春系統活動，館長洪嘉駿初二安排在地吉慶國小舞獅團，帶來熱鬧喧騰的表演，為大家獻上滿滿一整年的好福氣，他還加碼準備202個象徵富貴吉祥的神秘禮與民眾拜年。

博物館還會每日限量發送幸福鏟子，讓民眾在新的一年，好運，財運統統都到，甜進心裡，充滿特殊礦山風景的水金九，值得大家一來再來。

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