升格國定古蹟 鹿港天后宮敲響平安鑼 討個好彩頭

鹿港天后宮每年春節期間都擠爆人潮。 分享 facebook

彰化縣鹿港天后宮有四百多年歷史，也是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖的廟宇，民眾新春可以來天后宮拜拜，並點燈祈求媽祖保佑一年平安順遂，尤其從除夕夜天后宮就年味十足，有熱騰騰的平安圓讓民眾吃平安，每年都擠爆人潮，還可敲響新年平安鑼，討個好彩頭。

文化部108年12月已公告鹿港天后宮由縣定古蹟升格為國定古蹟，文化部長鄭麗君也親自到鹿港天后宮送上「國定古蹟指定證書」。

文化部108年12月已公告鹿港天后宮由縣定古蹟升格為國定古蹟，文化部長鄭麗君也親自到到鹿港天后宮送上「國定古蹟指定證書」。 分享 facebook

鹿港天后宮主委張偉東說，大陸湄洲媽祖祖廟原有六尊開基媽祖，現今僅存鹿港天后宮的「二媽」，且鹿港天后宮不論建築木雕、彩繪等都出自名匠之作，尤其三川殿的大木作結構是閩南建築代表作，早在民國85年前鹿港天后宮就是國定古蹟，但因為文資認定的改制，鹿港天后宮變成彰化縣縣定三級古蹟，最近再重新被公告為國定古蹟，總算還給鹿港天后宮真正的歷史定位。

彰化縣鹿港天后宮有四百多年歷史，香火鼎盛，也是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖的廟宇。 分享 facebook

張偉東說，湄洲開基二媽神像因長期受香火燻染成黑色，又稱「黑面媽」，每年除夕夜，天后宮就會請出「黑面媽」湄洲媽祖進中殿視事，舉行新春祈福儀式，有最傳統味的八音鬧廳，晚間11時15分恭請湄洲媽祖進中殿視事，在鐘鼓齊鳴一百零八下，進行祈福獻禮、11時30分金鑼開鑼儀式、11時50分新春展演開燈。

春節期間鹿港天后宮也增加躦轎下祈福活動，並在現場展示工藝大師作品，還有送招財小紅包活動等，民眾也可現場點燈，或網路點燈，安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿每盞600元；閤家平安斗每斗3600元，點燈送Q版鑰匙圈。

■鹿港天后宮

彰化縣鹿港鎮中山路430號

04-7779899

04-7779194

■天后宮附屬香客大樓

彰化縣鹿港鎮中山路475號

04-7752508

04-7752518

■鹿港天后宮官網

http://www.lugangmazu.org

■天后宮停車場

彰化縣鹿港鎮媽祖路1號