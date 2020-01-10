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新年走春趣

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春遊金山 數萬株杜鵑爭妍

2020-01-10 17:56聯合報 文、圖／新北市金山區公所

金山，如果只知道去吃鴨肉，那就太落伍了！

新北市金山區，是早年通往臺北城魚路古道山線的起點，日治時期是北海岸海線中心，現在交通便捷，更是北海岸熱門的觀光中心點，不論往北海岸或東北角遊玩，或是經由魚路古道等眾多登山步道通往陽明山，山海風光都讓人驚豔，一定要來走春。

●魚路古道

魚路古道從熱門的「擎天崗」金包里大路城門，經石塊鋪築的人行步道步行至金山，沿途可欣賞美麗的山景和遠眺海景。

金山磺港位處魚路古道的起點，從彩繪步道及沿途意象，可以體驗另類的海線魚路古道風光，還可到獅頭山公園遠眺中角灣海岸美景，在海風微徐吹拂下帶走遊程中的疲憊。沿著陽金公路，可欣賞六股平原廣闊水田、南勢湖梯田風光，身心都舒暢起來。

●中角灣水上國民運動中心

金山區中角灣海岸是北台灣最著名的衝浪勝地，吸引無數衝浪遊客前來，在新北市政府與行政院相關部會合作下，打造全新中角國際衝浪基地，遊客可以來這裡舒適的體驗衝浪運動和水上活動，不下水，也可以在中角灣沿線露天咖啡座，喝杯咖啡看海景，渡過一個優閒的午後。

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全新中角國際衝浪基地，可體驗衝浪運動和水上活動，不下水，也可以在中角灣沿線露天咖...
全新中角國際衝浪基地，可體驗衝浪運動和水上活動，不下水，也可以在中角灣沿線露天咖啡座，喝杯咖啡看海景，渡過優閒的午後。
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●杜鵑公園全齡共融

到金包里老街吃過鴨肉也買農產品，可往新北唯一以杜鵑為主題的全齡共融式特色公園移動。金山區為杜鵑花的故鄉，全台近9成杜鵑花苗產自金山，這裡有杜鵑為主題的造型溜滑梯，和杜鵑彩繪花船，還有數萬株各式品種杜鵑花可賞，漂亮又好玩是親子遊玩和打卡的好去處。

來到金山，一定要去老街吃鴨肉，並逛一逛。
來到金山，一定要去老街吃鴨肉，並逛一逛。
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金山新啟用的杜鵑特色溜滑梯，小朋友都說漂亮又好玩。
金山新啟用的杜鵑特色溜滑梯，小朋友都說漂亮又好玩。
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再散步到中山溫泉公園，內有免費的金包里公共浴室泡湯，或步行約15分鐘，到磺港公共浴室泡腳，這裡有全臺唯一的金銀雙湯，而黃金湯和日本三大名泉的有馬溫泉成分相同，抬頭看天空，還有水鳥、老鷹盤旋，在冷冷的新春期間，會是很棒的行程。

磺港溫泉公共浴室園區，除提供獨有的金銀雙湯，還設置高中低溫3座泡腳池24小時開放...
磺港溫泉公共浴室園區，除提供獨有的金銀雙湯，還設置高中低溫3座泡腳池24小時開放。
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古道金山步道咖啡觀光

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