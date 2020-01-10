親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新年走春趣

不服蔡英文凱道造勢交管 藝人趙駿亞竟將交警推飛倒地

韓國瑜選前之夜開始1.5個小時 主辦單位：人數已破15萬人

賞賀歲好戲 看清明上河圖VR

2020-01-10 17:55聯合報 文、圖／衛武營國家藝術文化中心

衛武營國家藝術文化中心2020年春節，推出兩檔精采賀歲節目，「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」過年期間也不打烊，歡迎民眾到衛武營走春看好戲。

衛武營國家藝術文化中心邀民眾到衛武營走春看好戲。
衛武營國家藝術文化中心邀民眾到衛武營走春看好戲。
分享

陳錫煌傳統掌中劇團在表演廳推出新春系列節目，1月27日上11點演出《老鼠娶親》，下午4點半演出《巧遇姻緣》；1月28日上午11點演出《老鼠娶親》，下午4點半演出《七俠五義之陷空島》。高齡90歲的掌中戲大師陳錫煌，是已故掌中戲宗師李天祿長子，這三齣經典戲碼，改編自民間故事與傳奇演義。

陳錫煌傳統掌中劇團演出《老鼠娶親》、《巧遇姻緣》、《七俠五義之陷空島》。
陳錫煌傳統掌中劇團演出《老鼠娶親》、《巧遇姻緣》、《七俠五義之陷空島》。
分享

和講究聲光特效的現代偶戲不同，陳錫煌運用細緻的操偶技巧，展現偶戲武打特技如打盾牌、耍盤子等高難度雜耍，一雙巧手令戲偶表情有豐富變化。衛武營並於1月27、28日舉辦體驗工作坊，讓民眾一窺掌中戲奧妙。

栢優座帶來賀歲好戲《大年初一前晚的那頓飯》，1月28日與29日下午2點半在衛武營戲劇院演出，借引三國時代長坡背景，不探討喊水會結凍的大人物，而是將視角轉移到戰場上的無名小卒們，透過書信替自己說故事，讓觀眾隨著劇中人物思緒，思考婚姻、家庭以及在人生中如何面對的「那頓飯」。

「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」在衛武營展出。
「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」在衛武營展出。
分享

「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」過年期間也不打烊，以甫獲美國GLAMi大獎肯定的清明上河圖VR、古畫動漫等數位展演方式，讓觀眾以不同視角，重新認識故宮典藏的清院本〈清明上河圖〉。

■春節期間，衛武營除1月24日除夕、1月25日初一休館，其他均依日常營運時間開放，歡迎民眾到衛武營走春看好戲。節目與購票資訊請至衛武營官網查詢。

衛武營國家藝術文化中心 廣告

走春春節故宮

相關新聞

水金九山海美景，從白晝玩到黑夜

2020-01-10 18:03

好吃、好玩、好有趣 苗栗產業超豐富 小旅行玩遍苗栗

2020-01-10 18:02

館中有館礦礦相連 黃金博物館全新亮相

2020-01-10 18:00

回嘉真好．專鼠漫遊

2020-01-10 17:53

清水馬拉松嘉年華 邊跑邊玩 美景美食相伴

2020-01-10 18:08

義大世界迎金鼠 住宿購物娛樂一次滿足

2020-01-10 17:50

森林是國境之南的最珍貴資產

2020-01-10 18:05

高雄漢來外帶年菜　「最強台味」金澎湃

2020-01-10 18:05

升格國定古蹟 鹿港天后宮敲響平安鑼 討個好彩頭

2020-01-10 18:01

走逛新北博物館 2020好事成雙

2020-01-10 17:59

垃圾車老司機帶路 樂遊新北好所在

2020-01-10 17:57

春遊金山 數萬株杜鵑爭妍

2020-01-10 17:56

冬候鳥齊聚 鰲鼓濕地鳥事多

2020-01-10 17:52

闔家探索古城慢漫嘉義市

2020-01-10 17:51

東成醬油 台南在地好味道

2020-01-10 17:50

屏東有三好 新春樂逍遙

2020-01-10 17:47

台東春遊攻略 嗨到捨不得走

2020-01-10 17:45
看更多

熱門文章

好吃、好玩、好有趣 苗栗產業超豐富 小旅行玩遍苗栗

2020-01-10 18:02

水金九山海美景，從白晝玩到黑夜

2020-01-10 18:03

回嘉真好．專鼠漫遊

2020-01-10 17:53

垃圾車老司機帶路 樂遊新北好所在

2020-01-10 17:57

森林是國境之南的最珍貴資產

2020-01-10 18:05

台東春遊攻略 嗨到捨不得走

2020-01-10 17:45

高雄漢來外帶年菜　「最強台味」金澎湃

2020-01-10 18:05

清水馬拉松嘉年華 邊跑邊玩 美景美食相伴

2020-01-10 18:08

屏東有三好 新春樂逍遙

2020-01-10 17:47

館中有館礦礦相連 黃金博物館全新亮相

2020-01-10 18:00

東成醬油 台南在地好味道

2020-01-10 17:50

升格國定古蹟 鹿港天后宮敲響平安鑼 討個好彩頭

2020-01-10 18:01

闔家探索古城慢漫嘉義市

2020-01-10 17:51

義大世界迎金鼠 住宿購物娛樂一次滿足

2020-01-10 17:50

冬候鳥齊聚 鰲鼓濕地鳥事多

2020-01-10 17:52

春遊金山 數萬株杜鵑爭妍

2020-01-10 17:56

走逛新北博物館 2020好事成雙

2020-01-10 17:59

賞賀歲好戲 看清明上河圖VR

2020-01-10 17:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top