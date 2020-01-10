賞賀歲好戲 看清明上河圖VR

衛武營國家藝術文化中心2020年春節，推出兩檔精采賀歲節目，「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」過年期間也不打烊，歡迎民眾到衛武營走春看好戲。

衛武營國家藝術文化中心邀民眾到衛武營走春看好戲。 分享 facebook

陳錫煌傳統掌中劇團在表演廳推出新春系列節目，1月27日上11點演出《老鼠娶親》，下午4點半演出《巧遇姻緣》；1月28日上午11點演出《老鼠娶親》，下午4點半演出《七俠五義之陷空島》。高齡90歲的掌中戲大師陳錫煌，是已故掌中戲宗師李天祿長子，這三齣經典戲碼，改編自民間故事與傳奇演義。

陳錫煌傳統掌中劇團演出《老鼠娶親》、《巧遇姻緣》、《七俠五義之陷空島》。 分享 facebook

和講究聲光特效的現代偶戲不同，陳錫煌運用細緻的操偶技巧，展現偶戲武打特技如打盾牌、耍盤子等高難度雜耍，一雙巧手令戲偶表情有豐富變化。衛武營並於1月27、28日舉辦體驗工作坊，讓民眾一窺掌中戲奧妙。

栢優座帶來賀歲好戲《大年初一前晚的那頓飯》，1月28日與29日下午2點半在衛武營戲劇院演出，借引三國時代長坡背景，不探討喊水會結凍的大人物，而是將視角轉移到戰場上的無名小卒們，透過書信替自己說故事，讓觀眾隨著劇中人物思緒，思考婚姻、家庭以及在人生中如何面對的「那頓飯」。

「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」在衛武營展出。 分享 facebook

「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」過年期間也不打烊，以甫獲美國GLAMi大獎肯定的清明上河圖VR、古畫動漫等數位展演方式，讓觀眾以不同視角，重新認識故宮典藏的清院本〈清明上河圖〉。

■春節期間，衛武營除1月24日除夕、1月25日初一休館，其他均依日常營運時間開放，歡迎民眾到衛武營走春看好戲。節目與購票資訊請至衛武營官網查詢。

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