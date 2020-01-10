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新年走春趣

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韓國瑜選前之夜開始1.5個小時 主辦單位：人數已破15萬人

回嘉真好．專鼠漫遊

2020-01-10 17:53聯合報 文、圖／嘉義縣文化觀光局

甜蜜嘉期X獨嘉秘境X澎派嘉鄉味

用「嘉」的溫暖療癒過去一年疲憊、精選嘉義縣3大漫遊行程，作夥「返嘉」出遊趣吧!

甜蜜嘉期．文青美拍--好友揪團小旅行

難得假期，不論是與情人出門放閃，或是和好麻吉、好閨蜜相揪出門，當然要有超好拍美景才能滿足網紅、網美們打卡慾望啊！無論是好萊塢大片風格的大林鎮「拾粹院文創藝術園區」：全台最高4層貨櫃堆疊成的3D彩繪藝術、9公尺高大金剛滿足你的狂野奇幻夢想；或是漫步故宮南院，以寧靜湖光與博物館光影襯托博覽古今、放眼亞洲的文青氣質，各種Style來「嘉」一次滿足!!

嘉義縣大林鎮「拾粹院文創藝術園區」：全台最高4層貨櫃堆疊成的3D彩繪藝術、9公尺...
嘉義縣大林鎮「拾粹院文創藝術園區」：全台最高4層貨櫃堆疊成的3D彩繪藝術、9公尺高大金剛滿足你的狂野奇幻夢想。圖／嘉義縣文化觀光局提供
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《推薦順遊行程》

第一天：萬國戲院--大林拾粹院--中正大學--金桔觀光工廠--旺萊山--卡普秀觀光工廠--嘉義酒廠--北回歸線太陽館--夜宿水上、太保。

第二天：故宮南院--蒜頭糖廠蔗埕文化園區--朴子配天宮--文青小旅行（刺繡文化館、清木屋、日式洋風小鎮）。

嘉義縣故宮南院。圖／嘉義縣文化觀光局提供
嘉義縣故宮南院。圖／嘉義縣文化觀光局提供
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獨嘉秘境．專屬梅景--暖心寶貝出遊趣

春節連假想帶自家小寶貝出門又怕人擠人什麼都沒玩到?那就來梅山鄉尋訪精選「梅」景，再到獨「嘉」秘境-中埔鄉中崙澐水溪溫泉享受暖心悠閒時光，更別錯過超可愛童話城堡．中埔遊客中心，還有內行人限定的嘉檳文化館及不老山村微旅行，快「返嘉」留下全家美好回憶吧！

嘉義縣台三線中埔鄉中崙澐水溪溫泉。圖／嘉義縣文化觀光局提供
嘉義縣台三線中埔鄉中崙澐水溪溫泉。圖／嘉義縣文化觀光局提供
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《推薦順遊行程》

第一天：梅問屋觀光工廠--梅山玉虛宮--梅山公園--嘉檳文化館--綠盈牧場--獨角仙休閒農場--夜宿中埔。

第二天：中埔遊客中心--中崙澐水溪溫泉--內葉翅吊橋--大埔情人公園--曾文水庫。

※中埔不老山村微旅行聯絡專線：0910750510（中埔觀光發展協會副理事長葉濰輔）。

嘉義縣台三線中埔鄉超可愛童話城堡．中埔遊客中心。圖／嘉義縣文化觀光局提供
嘉義縣台三線中埔鄉超可愛童話城堡．中埔遊客中心。圖／嘉義縣文化觀光局提供
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澎派嘉鄉味．鮮味滿桌-超好拍景點爸媽都說讚

過年最期待的「嘉」鄉味，當然就是滿滿海鮮啦！辛勞一整年，快帶爸爸媽媽到布袋鎮觀光漁市，各式鮮蝦魚貝讓你買年菜、吃好料兩個願望一次滿足～再到最「嘉」打卡熱點：高跟鞋教堂與東石漁人碼頭來張最潮家族照，不用花大錢出國就能享受浪漫異國風，趕快作夥「返嘉」出遊趣吧!

嘉義縣高跟鞋教堂。圖／嘉義縣文化觀光局提供
嘉義縣高跟鞋教堂。圖／嘉義縣文化觀光局提供
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《推薦順遊行程》

第一天：好美里3D彩繪村--布袋觀光漁市---高跟鞋教堂---喵星人愛情故事彩繪牆---洲南鹽場---夜宿布袋、東石

第二天：東石漁人碼頭-鰲鼓溼地-笨港口港口宮-余順豐花生觀光工廠。

嘉義縣布袋鎮好美里3Ｄ彩繪村。圖／嘉義縣文化觀光局提供
嘉義縣布袋鎮好美里3Ｄ彩繪村。圖／嘉義縣文化觀光局提供
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嘉義縣文化觀光局 廣告

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