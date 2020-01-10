冬候鳥齊聚 鰲鼓濕地鳥事多

鰲鼓濕地休憩的黑面琵鷺。 分享 facebook

鰲鼓濕地森林園區位於嘉義縣東石鄉鰲鼓村西邊，一如春節假期遊子殷殷期盼返鄉，許多遠在西伯利亞、東北亞的黑面琵鷺、鸕鶿、尖尾鴨、琵嘴鴨、紫鷺等候鳥，每年此時也紛紛飛返牠們南方另一個家，到鰲鼓濕地度冬。

琵嘴鴨。 圖／黃月英攝影 分享 facebook

賞鳥族最愛 可見全台近半鳥種

鰲鼓濕地森林園區，整合野生動物棲息環境及平地森林，定位為濕地保育、環境教育園區，包含陸域、社區、人工林、紅樹林、草澤、魚塭及不同深淺水域，地貌多樣、景觀多變，提供至少80科、347種植物，及270種鳥類在此生活，全台近半鳥種都可在鰲鼓看到。

在淺灘休息的琵嘴鴨與小水鴨群。 分享 facebook

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，鰲鼓濕地已列為國家重要濕地，與重要野鳥棲息地，生態資源豐富，是發展生態旅遊及環境教育絕佳場域，符合國際組織推動濕地生態旅遊條件。

李定忠說明，林管處近年輔導培訓在地四股社區、鰲鼓社區及港口社區居民，成立生態旅遊解說團隊，透過單一窗口，針對遊客需求，提供園區自然生態與人文歷史解說服務，並結合四股社區導覽、休閒魚塭體驗、港口宮介紹，帶遊客認識傳統漁具、品嘗海產美食，提供更完整生態旅遊經驗。

安排遊程 聽社區說「鳥」故事

鰲鼓濕地森林園區旅遊方式多元，遊客可聯繫單一窗口規劃自費行程，告知人數與交通方式、抵達時間及旅遊時間，服務團隊即可安排輪值解說員，介紹鰲鼓濕地自然生態與在地文化。解說員會準備望遠鏡、鳥類圖鑑、各種圖卡，提供遊客在不干擾鳥類狀態下，認識各種鳥類特徵與習性。

解說員帶領遊客觀察候鳥生態。 分享 facebook

如果臨時起意想到鰲鼓濕地走走，也可到東石自然生態展示館，透過散客「揪團」方式，現場組團認識鰲鼓。

東石自然生態展示館：05-3601801（周一及除夕休館）

生態旅遊單一窗口：蔡小姐0975-922678

鰲鼓濕地粉絲團

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