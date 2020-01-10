親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新年走春趣

不服蔡英文凱道造勢交管 藝人趙駿亞竟將交警推飛倒地

韓國瑜選前之夜開始1.5個小時 主辦單位：人數已破15萬人

闔家探索古城慢漫嘉義市

2020-01-10 17:51聯合報 文、圖／嘉義市政府

嘉義市府推出「文化新絲路─古城慢漫」，教遊客如何體會這座古城新生的活力，遊客在嘉義火車站前搭乘台灣好行「光林我嘉」線即可暢遊，也可以選擇散步，深度遊覽嘉市。

嘉義市長黃敏惠(左三)祈願所有朋友平安健康、幸福圓滿
嘉義市長黃敏惠(左三)祈願所有朋友平安健康、幸福圓滿
分享

遊客可走訪森林之歌以及阿里山森林鐵路車庫園區，在濃密樹林欣賞昔日風光上陣的退役列車，早期阿里山伐木後，透過森林鐵路將木材運抵嘉義市加工處理，也因此嘉市有「木都」之稱。

「檜意森活村」共有30棟檜木建築，包括1棟都鐸式建築風格的營林俱樂部
「檜意森活村」共有30棟檜木建築，包括1棟都鐸式建築風格的營林俱樂部
分享

目前的文化局及博物館園區在昔日木業繁盛期，是全台首屈一指的製材工廠，主管的宿舍就是現在的「檜意森活村」，共有30棟檜木建築，除了欣賞木造建築，也可體驗知名特產、手作小物及風格茶飲、咖啡點心等。

森林鐵路旁的北門車站，每天2到3趟的火車汽笛聲，訴說百年鐵道風華，知名藝術家Smart創作的「沉睡森林」景點就在正對面，大白熊等動物是必訪的打卡景點。

維新路上的國定古蹟「嘉義獄政博物館」（原嘉義舊監獄）是必訪景點之一
維新路上的國定古蹟「嘉義獄政博物館」（原嘉義舊監獄）是必訪景點之一
分享

國定古蹟「嘉義獄政博物館」（原嘉義舊監獄）位於維新路， 是全球唯二的賓夕凡尼亞式建築，特徵是中央有座扇形台管理囚房，囚舍的木門、門鎖、監視孔、送飯孔、菊狀窗與黑鐵條窗框，以及空中巡邏道都很有特色。

分享

嘉義公園則是嘉義人的綠色寶庫，可享受都市裡難得的芬多精森林浴，公園裡的史蹟資料館創建於1943年，是日治時期嘉義神社附屬的齋館及社務所，如今結合咖啡與美食的昭和十八J18餐廳，更有「全台最美的日式神社咖啡館」之稱。

嘉義市政府 廣告

相關新聞

水金九山海美景，從白晝玩到黑夜

2020-01-10 18:03

好吃、好玩、好有趣 苗栗產業超豐富 小旅行玩遍苗栗

2020-01-10 18:02

館中有館礦礦相連 黃金博物館全新亮相

2020-01-10 18:00

回嘉真好．專鼠漫遊

2020-01-10 17:53

清水馬拉松嘉年華 邊跑邊玩 美景美食相伴

2020-01-10 18:08

義大世界迎金鼠 住宿購物娛樂一次滿足

2020-01-10 17:50

森林是國境之南的最珍貴資產

2020-01-10 18:05

高雄漢來外帶年菜　「最強台味」金澎湃

2020-01-10 18:05

升格國定古蹟 鹿港天后宮敲響平安鑼 討個好彩頭

2020-01-10 18:01

走逛新北博物館 2020好事成雙

2020-01-10 17:59

垃圾車老司機帶路 樂遊新北好所在

2020-01-10 17:57

春遊金山 數萬株杜鵑爭妍

2020-01-10 17:56

賞賀歲好戲 看清明上河圖VR

2020-01-10 17:55

冬候鳥齊聚 鰲鼓濕地鳥事多

2020-01-10 17:52

東成醬油 台南在地好味道

2020-01-10 17:50

屏東有三好 新春樂逍遙

2020-01-10 17:47

台東春遊攻略 嗨到捨不得走

2020-01-10 17:45
看更多

熱門文章

好吃、好玩、好有趣 苗栗產業超豐富 小旅行玩遍苗栗

2020-01-10 18:02

水金九山海美景，從白晝玩到黑夜

2020-01-10 18:03

回嘉真好．專鼠漫遊

2020-01-10 17:53

垃圾車老司機帶路 樂遊新北好所在

2020-01-10 17:57

森林是國境之南的最珍貴資產

2020-01-10 18:05

台東春遊攻略 嗨到捨不得走

2020-01-10 17:45

高雄漢來外帶年菜　「最強台味」金澎湃

2020-01-10 18:05

清水馬拉松嘉年華 邊跑邊玩 美景美食相伴

2020-01-10 18:08

屏東有三好 新春樂逍遙

2020-01-10 17:47

館中有館礦礦相連 黃金博物館全新亮相

2020-01-10 18:00

東成醬油 台南在地好味道

2020-01-10 17:50

升格國定古蹟 鹿港天后宮敲響平安鑼 討個好彩頭

2020-01-10 18:01

闔家探索古城慢漫嘉義市

2020-01-10 17:51

義大世界迎金鼠 住宿購物娛樂一次滿足

2020-01-10 17:50

冬候鳥齊聚 鰲鼓濕地鳥事多

2020-01-10 17:52

春遊金山 數萬株杜鵑爭妍

2020-01-10 17:56

走逛新北博物館 2020好事成雙

2020-01-10 17:59

賞賀歲好戲 看清明上河圖VR

2020-01-10 17:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top