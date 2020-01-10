闔家探索古城慢漫嘉義市

嘉義市府推出「文化新絲路─古城慢漫」，教遊客如何體會這座古城新生的活力，遊客在嘉義火車站前搭乘台灣好行「光林我嘉」線即可暢遊，也可以選擇散步，深度遊覽嘉市。

嘉義市長黃敏惠(左三)祈願所有朋友平安健康、幸福圓滿 分享 facebook

遊客可走訪森林之歌以及阿里山森林鐵路車庫園區，在濃密樹林欣賞昔日風光上陣的退役列車，早期阿里山伐木後，透過森林鐵路將木材運抵嘉義市加工處理，也因此嘉市有「木都」之稱。

「檜意森活村」共有30棟檜木建築，包括1棟都鐸式建築風格的營林俱樂部 分享 facebook

目前的文化局及博物館園區在昔日木業繁盛期，是全台首屈一指的製材工廠，主管的宿舍就是現在的「檜意森活村」，共有30棟檜木建築，除了欣賞木造建築，也可體驗知名特產、手作小物及風格茶飲、咖啡點心等。

森林鐵路旁的北門車站，每天2到3趟的火車汽笛聲，訴說百年鐵道風華，知名藝術家Smart創作的「沉睡森林」景點就在正對面，大白熊等動物是必訪的打卡景點。

維新路上的國定古蹟「嘉義獄政博物館」（原嘉義舊監獄）是必訪景點之一 分享 facebook

國定古蹟「嘉義獄政博物館」（原嘉義舊監獄）位於維新路， 是全球唯二的賓夕凡尼亞式建築，特徵是中央有座扇形台管理囚房，囚舍的木門、門鎖、監視孔、送飯孔、菊狀窗與黑鐵條窗框，以及空中巡邏道都很有特色。

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嘉義公園則是嘉義人的綠色寶庫，可享受都市裡難得的芬多精森林浴，公園裡的史蹟資料館創建於1943年，是日治時期嘉義神社附屬的齋館及社務所，如今結合咖啡與美食的昭和十八J18餐廳，更有「全台最美的日式神社咖啡館」之稱。

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