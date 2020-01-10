義大世界迎金鼠 住宿購物娛樂一次滿足

迎接金鼠年，新春闔家到高雄義大世界「最超值」。肖鼠的遊客大年初一到初五暢遊樂園只要花10元。全球首創的20人電競VR，將在新春隆重登場！春節期間入住義大皇家酒店或義大天悅飯店，有應景喜慶活動，還有優惠加碼。去購物廣場「瞎拚」還能週週抽好禮！

義大世界集住宿、購物、休閒娛樂於一體。迎接新年，義大世界購物廣場、遊樂園及皇家、天悅兩家飯店均開始「變妝」，也精心策畫喜慶活動，到義大皇家酒店可逛年貨糖果大街，與財神擲骰子PK，有機會贏紅包，大年初五則有公益「博杯」大賽，擲聖筊最多者可獲平日住宿券，報名費捐做公益。

義大皇家酒店新春推超值專案。 分享 facebook

新春到義大世界住宿，房價亦超值。義大皇家酒店「金鼠來寶」春節住房專案，雙人房除夕只要6,500元起，初一至初四8,000元起；雙人住宿含早、晚餐8,900元起，每房加贈義大客運接駁券，方便到市區景點走逛。

天悅飯店一泊二食旅客，六人以上晚餐券加價可升等除夕圍爐桌菜。 分享 facebook

天悅飯店「金鼠迎春喜悅來」住房專案，小年夜入住雙人房4,400元起，秋冬旅遊補助每房1,000元。除夕夜入住5,000元起，初一至初四6,500元起；搭配自助式晚餐專案，除夕雙人6,500元起，初一至初四8,000元。詳情請洽：義大皇家酒店 07-6568158，義大天悅飯店 07-6568000。

義大遊樂世界新春推出全球首創的20人電競VR。 分享 facebook

老少咸宜的義大遊樂世界，也趁勢推出多項購票優惠，即日起至過年前，12歲以下兒童免費，陪同大人只要599元；1/25~2/9全票入園者，享第2人只要99元優惠，初一到初五再加碼，遊客生肖屬鼠只要10元！還有全球首創20人電競VR新設施「異次元對決」，挑戰史上最多人虛擬實境Online，適合親朋好友組隊一起來挑戰。詳情請洽：義大遊樂世界07-6568080。

品牌聯名的大義娃娃，是新春最夯的滿額禮。 分享 facebook

想瘋狂「瞎拚」，義大世界購物廣場從元月17日起到3月1日，新春好禮抽不停！憑E卡加上當日消費累計滿3,000元發票，即可兌換摸彩序號1組，消費滿額可兌換精美滿額禮，最夯的是品牌聯名大義娃娃，收藏控絕勿錯過。

摸彩前3週，加碼抽出價值6萬元的「華航台灣直飛亞洲不限航點雙人經濟艙來回機票」，另抽出義大天悅飯店雅緻雙人住宿券、智慧型空氣清淨機、義大遊樂世界門票等好禮。詳情請洽：義大世界購物廣場官網。