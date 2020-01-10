屏東有三好 新春樂逍遙

屏東有高山、有大海、有離島，更有人文、古蹟以及美食，自「2019台灣燈會」讓屏東躍上國際舞台後，「屏東」品牌漸漸嶄露頭角，在2020新春之際，讓我們一起「屏安前行」。

屏好行 交通更便捷

1914年鐵路跨過了高屏溪，是屏東啟動現代化的里程碑；2019年雙南迴通車，潮枋鐵路電氣化正式啟用，鐵公路運輸同步升級，對屏東意義重大。

屏東運輸系統整合了鐵路與公路，讓民眾可以便利轉乘，還有「小黃公車」代替大型公車，連接廟口、社區、市區的醫院、公園，亦有Pbike站點，在便捷路網的穿梭下，不只是市區的樣貌正在改變，交通的紋理也在改變。

屏好遊 親子好愜意

一出屏東火車站，即有水舞秀映入眼簾，與一旁的星空廣場相互比襯，結合轉運站、商店街、夜市，和熙熙攘攘的人群，織成獨特的屏東城市美學，趁著新春假期，體驗「城鄉進級」。

車站前水舞秀 分享 facebook

屏東有多個共融式遊戲場，除加入「兒童表意權」的和平公園，體驗「北海小英雄」的永大公園，更有結合台糖紙漿廠開闢的「台糖縣民公園」，讓孩子玩不膩，更可倘佯在大草坪與花海中，是新春的好去處。

台糖縣民公園鞦韆 分享 facebook

屏好景 河岸好風光

以「一鐵三站三溪三工業遺址」，點亮新屏東，結合糖廠、紙漿廠、菸廠等三大工業遺址，打造高屏溪、萬年溪及殺蛇溪河岸綠廊休憩空間，透過鐵路與鐵馬雙鐵共進，可抵達屏東未來願景的「殺蛇溪生活心樂章」，縣民公園亦在此區域中。

殺蛇溪綠廊帶 分享 facebook

「城鎮之心」是一個新翻轉，以水路思考屏東的城市發展，透過前瞻基礎建設的執行，讓被忽略的區域再次發光，亦是2019台灣設計展的主場區。集合各式鞦韆，形成一個大型鞦韆組合，更有鮮艷可愛的瓢蟲裝置藝術點綴，地景上結合土丘與草原，任孩子自由追趕跑跳，還有燈會的典藏燈組搭配其中，另為迎接2020更增添迎春妝點，讓「台糖縣民公園」成為走春好據點！

未來，將逐步開放殺蛇溪左、右岸之86公尺寬水綠廊，有鄰水步道、親水緩坡、結合舊有遺構的賞景平台，沿著溪流，串連鐵路至復興南路與和生路，透過土地重新規劃，重組屏東市的核心門戶，展現一個新的屏東樣貌。

屏東縣政府城鄉發展處 廣告