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新年走春趣

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台東春遊攻略 嗨到捨不得走

2020-01-10 17:45聯合報 文、圖／臺東縣政府

今年農曆春節7天連假，哪裡最好玩？當然是台東最好玩，台東有看不完的自然美景、吃不完的美食小吃，還有許多精緻伴手禮，是最適合闔家出遊度假的勝地，臺東縣政府交觀處針對今年春節連假，籌劃春遊攻略，讓你來到台東盡情吃喝玩樂。

臺東縣政府交觀處2019年舉辦一系列十大票選活動，經過眾多網友投票選出最新出爐各式十大主題包括滷味店、飲料店、伴手禮店、必吃美食、必去景點及必玩活動。

池上伯朗大道，獲得全國網友票選第一名。
池上伯朗大道，獲得全國網友票選第一名。
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如果你還沒有來過台東，或者你曾到台東，想尋求新奇的玩法，不妨參考縣府交觀處官方「台東觀光旅遊網 」及臉書「台東就醬玩」照著TOP10來玩台東，當然，還有很多隱藏版店家及私房景點等你來發覺，來台東吃飽喝足，買到手軟。夜晚的台東，除海濱公園的國際地標，每晚8點及9點定時有璀璨的光雕音樂表演外，還可以到市中心的鐵花新聚落逛逛文創市集、聆聽美妙音樂，沉浸在彩繪熱氣球燈海中；喜歡安靜享受夜晚的朋友，可以找一處無光害的地方，躺下來欣賞台東這片純淨無汙染的美麗星空，幸運的話還能看到銀河高掛呢！怕自己太興奮嗎？那就泡個熱呼呼的溫泉，讓自己一夜好眠。

臺東縣政府2019年舉辦台東十大必去景點票選活動，台東市郊的小野柳獲得全國網友票...
臺東縣政府2019年舉辦台東十大必去景點票選活動，台東市郊的小野柳獲得全國網友票選第二名。
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想找合法旅館、飯店、民宿，縣府建議訂房前可至交通部觀光局「台灣旅宿網」（http://taiwanstay.net.tw）查詢合法旅宿資料，訂房前請先確認住宿場所，須領有「旅館或民宿之登記證及專用標識牌」。

臺東縣政府2019年舉辦台東十大必去景點票選活動，太麻里的多良火車站，獲得全國網...
臺東縣政府2019年舉辦台東十大必去景點票選活動，太麻里的多良火車站，獲得全國網友票選第三名。
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想要知道更多台東觀光資訊，台東觀光旅遊網建置有豐富旅遊資訊與「旅行台東APP」，將旅遊資訊隨身帶著走，且台東轉運站、台東火車站、台東航空站三處台東縣旅遊服務中心，春節期間不打烊，專人提供完整旅遊諮詢，歡迎旅客多加利用。

更多資訊請參閱台東觀光旅遊網https://tour.taitung.gov.tw/

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連假十大春節伴手禮美景

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