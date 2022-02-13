開放萊豬、核食 真是人民所需？

開放萊豬與福島核輻射疑慮的食品，民進黨能列為重要政績嗎？民進黨為了政治考量，犧牲台灣本地生產業者及民眾的權益，引起各方質疑，甚至認為，蔡政府是為依附美、日政府及其附隨利益團體所需，接連宣布萊豬、核食的解禁，這樣的「政績」，如何取得人民諒解？

萊豬開放進口之時，總統蔡英文曾宣稱符合國家整體利益，且對台美BTA與加入CPTPP皆有助益。但從開放至今已一年，台美BTA毫無聲息；如今再開放日本福島核輻射疑慮食品，又說可助台灣加入CPTPP。但直至13日雖有新聞傳出17日CPTPP將討論台灣可能入會案，但政院並未證實。

政治干預經濟？

按經濟法則，萊豬與福島核食皆非民眾所願的食品，本不該運用政治力干預而進口；蔡政府號稱為國家整體利益，卻又看不到利益在哪裡？如果是為政治目的，以犧牲人民健康來換取加入國際貿易組織，但至今仍看不到進入CPTPP的實質進度（加入CPTPP必須全體會員國同意）；而美國至今也未同意簽署BTA。

也就是說，開放萊豬與福島核食進口，看不出經濟利益，也並未換取到台灣國際政治利益，台灣人民福祉似乎只成了蔡政府為依附美國與日本的貢品罷了。

盧秀燕嚴檢被譏作秀

台中市長盧秀燕於政府宣布開放後，第一時間就宣布台中市推出四大作為，將加強日本進口食品查核、動用預備金添購設備提升輻射食品檢驗能量、福島有疑慮核食不得進入校園，並將加強產地標示；日前，她還前往台中建國市場視察落實食品產地標示情況，竟被民進黨議員、立委等批為作秀。

盧秀燕之前不但在台中市食安自治條例明訂萊豬零檢出，也動用大批人力查核萊劑，但被蔡政府以抵觸中央法規將之廢止，台中市雖提出釋憲。但至今市府已未再公布萊豬是否檢出的數據，主要都是「牛」。等同是被中央廢了手腳。

耗費龐大國家資源

不論萊豬或福島核食，台灣民眾反對進口者，兩者都曾達近7成，台灣民意基金會上月公布所做調查，近期仍有5成5的民眾反對有輻射疑慮的福島食品進口。對多數民眾而言，萊豬與核食進口讓人民充滿疑慮，政府從中央到地方因此也要耗費龐大人力、物力進行嚴檢，完全是不符經濟效益與民生需求的政策。

如今蔡政府一方面以所謂科學數據可容許的話術說服，另方面又以台灣可加入國際經貿組織為由要人民犧牲可能的健康風險，卻看不到美、日等國的承諾。執政黨的如此「政績」，豈是台灣人民所需要的？

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