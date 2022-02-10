輻射污染容許量遭疑較俄烏寬鬆 衛福部5點駁斥

外界質疑台灣的食品輻射標準較俄羅斯、烏克蘭等國寬鬆，衛福部今天提出5點說明，強調台灣規範更完善、管制範圍更廣，且比國際組織CODEX、歐美、新加坡、韓國等標準更嚴格。

台灣將有條件解禁日本福島5縣食品進口，但國民黨8日晚間在臉書（Facebook）發文指，以放射性元素「銫」的殘留量為例，在嬰兒食品所允許的殘留量是每公斤50貝克，但俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭等國的標準為每公斤40貝克。

行政院官員今天對中央社記者表示，國民黨沒注意到俄羅斯等國只驗銫137，而台灣則是驗「銫134和137的總和」，兩者加起來超標就是超標，當然對輻射檢驗的標準比俄羅斯等國嚴格，且台灣食安檢驗能量也較俄羅斯、烏克蘭等國好。

官員指出，輻射檢驗是根據各國飲食習慣所訂，台灣的牛奶、乳製品、茶類等標準值比俄羅斯低，而且俄羅斯等國的許多「非嬰兒食品」連標準都沒訂，連驗都不用，國民黨忽略國際食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國等國際標準，偏拿不同檢驗標準的俄羅斯等做比較。

對此衛生福利部食品藥物管理署今天上午發布新聞稿反駁，強調僅擷取部分數據有誤導民眾之虞，台灣標準訂定是依據國際評估原則性，強調台灣食品輻射污染容許標準，並非較俄羅斯等國寬鬆。

食藥署長吳秀梅告訴中央社記者，所謂國際標準並非比較個別國家的容許量數值，而是根據由聯合國糧農組織（FAO）和世界衛生組織（WHO）的設立「國際食品法典委員會」（CODEX），所制定的統一國際食品標準，如農藥或動物用藥殘留容許量等。

吳秀梅也提到，標準值訂定必須考量合理性及科學性，各國有不同的飲食習慣與地理環境，通常會以CODEX為標準，再個別考量。

食藥署說明，經查俄羅斯等國家其他產品的輻射容許限值，大多高於台灣規範，如茶、牛乳、 乳製品、漿果、菇類、肉類及魚類等；而台灣規範銫134與銫137的總和，俄羅斯等國僅有銫137，台灣規範較完善。

此外，食藥署說，台灣對其他食品的管制範圍更廣，包括乳及乳製品、嬰兒食品、飲料及包裝水、其他食品等品項，所有食品均有標準管制。

食藥署表示，標準值訂定必須實際考量污染物質濃度及攝食量，確保終身攝食情況下不致危害人體健康，且應考量兼顧糧食供給、檢驗及管理上的可行性，並且須在國際貿易間取得合理平衡。

食藥署提到，俄羅斯地處發生核子事故災害區域，且飲食習慣也與台灣大不相同，故評估的攝食量及允許劑量有高低互異。

食藥署表示，台灣現行「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」的限值，是根據CODEX的評估原則及估算公式，以攝食（體內暴露）模式為基礎，所採用的劑量轉換，也是引用行政院原子能委員會體外及體內劑量評估方法所求得嚥入的約定有效劑量轉換，再依年攝食量及食品污染比率等綜合估算。

食藥署強調，台灣的標準已充分考量因攝食所導致體內暴露的風險，比起CODEX、美國、歐盟、加拿大、紐澳，以及與台灣飲食文化及環境條件較為接近的新加坡、韓國等亞洲國家比較，均較嚴格。