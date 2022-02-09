政府開放日本核食進口 李富城教民眾簡單一招不用怕會吃到

政府昨天宣布開放日本核災食品（福食）進口台灣，但全台幅射檢驗設備不足，引發民眾擔憂不小心吃到，會對身體健康有危害。不過氣象專家李富城則是在臉書分享，只要簡單一招即可以避免吃到這些東西。

李富城在臉書po文問大家說「政府開放核食進口，你有什麼方法？」他表示，自己的方法比較簡單，只要是有日本字的食品通通不買，「因為分不清楚哪一項是核災地區的食品。」

李富城也說，自己怕吃到核食，「政府可以進口，但我有權利不吃。」貼文一出，也有許多網友在底下留言各種回應。

有人開玩笑說「李伯伯，這樣你不能喝茶の魔手欸？」，李則回「不懂你在說什麼」，還有其他網友說「那這樣植物の優也不能吃了吧？」

但大多數人非常贊成他的觀點，「想法一致！昨天晚上和我姊姊也達成這種共識」、「拒絕日食」、「我不買印有日本製的食品」、「我們家也是，不買日文的任何食物」，李也回說「不吃最大！」

此外，也有網友質疑「餐廳不會誠實」，李說「不去餐廳」。更有網友表示，「怎麼感覺在台灣，人命不值錢，好慘」，不過，也有人認為，「台灣人可以做到拒絕日本貨嗎？」