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違反2018公投民意...政府反核電卻擁核食 網提「1點」狠酸：不一樣啦

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為日本進口商品示意圖。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
圖為日本進口商品示意圖。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

行政院今（8日）宣布將放寬日本福食進口台灣，今起預告10天至2月18日截止，最快2月底正式解禁。在此之前，民進黨立委還建議不要用「核食」汙名化福島5縣市食品，要改稱「福食」，引發各界議論。尤其衛福部長陳時中還鬆口表示福島核災已過10年，相關食品規範都要走向正常化，畢竟大部分國家都是以1、2年作為界線。對此，有人提出「核食解禁那核四要解禁嗎？」，引發熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，政府說核食過了10年就可以解禁，「既然如此放心，那麼核四如果封存10年後會也解禁嗎？」，並強調「核食都能接受為何不能接受核四呢？」

貼文曝光後，網友們一面倒嘲諷說「請正名輻食」、「要先改名福四才可以呦」、「順序顛倒，不開核四要我們吞核食？」、「怕核四污染，不怕已經被污染的」、「因為核四還沒爆，福島核電廠已經爆過了」。

除了「核食可以吃、核電不能用？」的爭議外，有網友搬出2018年公投結果，反核食公投中有779萬人投下同意票，國民黨文傳會副主委林家興還站出來提醒民進黨政府「是忘記還是害怕想起來？」。不少PTT網友看不下去，轉發新聞留言狠酸「一切都是以台灣價值為依歸」、「這樣你才知道沒有制衡下的民主是多可怕的巨獸」、「公投寫的是核食，現在開放的是福食，不一樣啦！」、「公投效力只有兩年喔！兩年到了」

福島食品 陳時中 福島核災 核四 公投

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