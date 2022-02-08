福食開放進口檢驗量能夠嗎？原能會：每年最多驗7萬件

福島食品宣布開放進口，放射性檢驗量能成為關鍵，原能會表示，自福島第一核電廠發生事故以來，過去10年全台每年平均檢驗1萬5千件的日本進口食品，未來加上福食，預估每年總計檢驗2萬6千至2萬8千件，已串連全台7家實驗室，每年最多可驗7萬件。

原能會表示，目前全台有7家實驗室通過雙認證標準，可從事食品的放射性檢測，除了原能會所屬的核能研究所、輻射偵測中心，還有食藥署中區管理實驗室、台電放射試驗室，以及陽明交通大學、清大及屏科大的實驗室，總計每年檢測量能可達到6萬8千件到7萬件。

外界擔心檢測量能可能不足，原能會表示，從福島事故發生到現在，全台每年接受的食品檢測數量為1萬3千件到1萬8千件，平均每年1萬5千件左右，另外福島五縣進口食品檢驗項目每年約8千至1萬件，等於每年檢測最多2萬8千件，目前檢測量能充裕。

原能會表示，福島事故發生10年以來，進口食品的放射性檢驗數量已超過17萬件，根據食藥署訂定的安全容許量，銫134、銫137相加的放射性含量不能超過每公斤100貝克，至今多數檢出量都在1貝克以下，另外總計有236件檢出量為1到100貝克之間，雖然符合法令規範可以進口，但食藥署現在採取嚴格標準，通常向廠商道德勸說，要求銷毀或退運。

原能會也說，食品安全主政機關為食藥署，外國食品進口台灣會先報關再抽樣檢驗，要檢驗哪些食品由食藥署決定，但由於社會較關注福島事件，目前原則上送檢放射性的多數都是來自日本的食品。