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何時開放日本福食？行政院：2月下旬就公告生效
行政院今天宣布開放日本福島食品，行政院發言人羅秉成指出， 今起預告10天至2月18日截止，讓各界表示意見，加以整理後盡速公告，預計2月下旬完成公告生效程序。
羅秉成強調，2016年後，展開社會溝通對話，有十幾場專家會議、公聽會跟民間團體相關建議，政府持續檢討改善精進作為，知道只有把自己檢驗能量安全標準，提高到國人有信心時刻，開放不是跟風，而是以科學證據、國際標準為前提，2016年來每年也都做風險評估，透過專家到日本現地調查，去年底驗收報告，跟民眾用證據對話。
羅秉成說，10多年來，檢驗日本18萬件食品全部合格，且台日都採取世界最嚴格標準，經得起檢驗，檢驗件數在世界數一數二，有實證科學為基礎證據，世界各國也陸陸續續開放，在2018年公投前有26國開放，公投後有11國，政策合理調整，守護國人健康。
農委會主委陳吉仲說，台灣跟日本是貿易逆差，一年出口七億美元到日本，是第三大出口國，日本進口十億美元，以牛肉、清酒為主，實質上農產品反而沒想像的多，福島食品開放後，9大類有8項農產品，會增加零點七億美元，但去年就賣三萬公噸鳳梨到日本，遠超過開放金額 ，開放後更有緊密經貿關係，對農業是正面。
陳吉仲說，福島五縣水產品都要檢具雙證，特定品項，在日本國內不能流通的話，也不能進來台灣，例如鰻魚也被禁止進口，不是所有水產品 都可進來。
羅秉成強調，「日本人不吃台灣人也不吃」，日本本地禁止，台灣也不能進口，可以到台灣來就是要雙證 ，不是只有福島五縣，包括靜岡縣的茶類，嬰幼兒食品的宮城縣等。
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