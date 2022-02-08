快訊

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

管爺來了！文大新董事會揮別陰霾 頂大派、師範聯大派共治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不容許核食進口 福島5縣食品管制品項曝光

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／行政院提供
圖／行政院提供

行政院今舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布鬆綁對福島周邊食品管制措施，並以三原則、三配套，回歸科學檢驗，比國際標準更嚴格來為國人食安把關，不會容許核食進口。未來日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣開放品項的所有產品都會逐批檢驗，具風險品項則要求採取檢附輻射檢驗證明和產地證明。

行政院表示，「三原則」是回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。「三配套」則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，針對具風險品項要求雙證證明、即輻射安全證明加產地證明，福島5縣食品在邊境100%檢驗。

未來日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣的食品改以特定品項管制，所有產品必須檢附產地證明；生鮮冷藏蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類及茶葉9大類產品將落實邊境輻射檢驗，並依風險調整查驗頻率。至於福島周邊5縣的野生鳥獸肉、菇類、 漉油菜仍禁止進口。

此外，具風險品項、須檢附雙證明的，包括宮城縣、岩手縣的水產品；靜岡縣的茶類；宮城縣、埼玉縣、東京都的乳製品、嬰幼兒食品，以及宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣的菇類

行政院食安辦主任許輔表示，10年來針對日本食品進行輻射檢驗，18萬件全數合格。未來將採取邊境嚴格把關，包括書面審查、現場查核、開箱取樣送實驗室、由認證實驗室檢驗輻射數值。食藥署在每個上班日公布檢驗結果，包括產品微量檢出的日期、品名、產地、檢出數值、後續處置方式。

福島食品

延伸閱讀

無可迴避日本合理訴求 政院宣布解禁福島食品管制措施

行政院明宣布開放福食 民眾黨表態不反對拋三大訴求

政院明宣布解禁福島食品 總統府重申確保國人健康安全

食藥署晚間公布日本食品輻射評估報告 研究：風險可忽略

相關新聞

核食解禁加速叩關 食藥署只給10天預告

爭議多時的核食議題，行政院終於在今天上午正式宣布解禁福島五縣市的食品。政院記者會甫結束，衛福部食藥署隨即對外正式預告「停...

政院：我食品輻汙檢驗標準比國際嚴謹10倍 且量能充足

行政院今宣布預告調整日本福島5縣食品輸台，10天預告期後，2月下旬正式公告。行政院食安辦公室主任許輔表示，台灣食品檢驗容...

行政院宣布開放核食 國民黨提「四問」要求蔡政府回答

行政院今天宣布開放核食，國民黨提出四問：蔡政府是否做了風險評估？開放日本核食，如何做到分類開放、分級管理？核食日方提供的...

福食將開放 經濟部：展現台灣走向世界決心

日本福島食品進口議題，行政院今（8）日宣布新的管制措施。經濟部於行政院記者會會後表示，這代表台灣持續走向世界經貿體系的決...

馬辦批核食：蔡政府真聽馬英九的話 萊豬怎不牛豬分離

針對行政院今天宣布將解除日本福島五縣食品進口管制，前總統馬英九辦公室指出，蔡政府在食安議題上，並未真正優先考量國人權益，...

中市國民黨團譴責中央解禁核食 籲一人一信投訴

2018年全國公投通過反對核食，不到4年打算解禁，台中市議會國民黨團今召開記者會強烈譴責，要求中央比照服貿協議，至少舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。