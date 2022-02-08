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行政院宣布福食解禁 民眾黨要求蘇揆赴立院報告再公告

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行記者會表示，不反對開放福食，但政府應做好社會溝通、源頭管理、明白標示。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立法院黨團今舉行記者會表示，不反對開放福食，但政府應做好社會溝通、源頭管理、明白標示。記者吳亮賢／攝影

行政院今宣布開放日本福島食品進口。民眾黨立法院黨團今舉行記者會表示，不反對開放，但政府應做好社會溝通、源頭管理、明白標示。民眾黨團副總召賴香伶也要求，待立法院開議後，行政院長蘇貞昌應率衛福部、農委會等相關部門進行專報後，再公告解禁。

民眾黨團總召邱臣遠首先指出，食品安全應依科學數據、標準，並做好相關配套，不要重蹈萊豬進口覆轍。他也質疑，民進黨政府以國際化為由開放核食，並使出抽換概念之術，如同把反萊豬稱為反美豬，又將核食正名為「福島五縣市食品」， 希望政府以民眾健康為依歸，講清楚相關管理機制。

賴香伶則表示，過去在萊豬議題上，立法院混戰許久，如今真的能完全相信執政黨說得到做得到、可以讓國人安心嗎？她也提醒蘇貞昌，雖然閣揆位置穩坐，但當時短暫公告萊豬進口後，引起朝野對立，此會期恐繼續混戰下去，應率衛福部、農委會相關部門進行專報後，再進行公告，而針對菇類、水產類、乳製品等輻射量較難控管產品，應該不要進口，「不是以參加CPTPP為由，就要國人照單全收」。

民眾黨團幹事長張其祿直言，福食開放「不可能是份大禮」，政府應好好告訴國人，開放後的整體配套、健康風險評估及邊境檢驗量能，且核汙染擴散絕不只是同心圓，除福島五縣市之外，甚至可能飄到東京灣，另在開放後，應讓消費者在市場能清楚了解，不然美豬進口只剩下原來七分之一，就是真實出現的問題。

民眾黨立委蔡壁如則說，服食開放也是政治問題，去年政府說吃了萊豬可以加入CPTPP，後來又轉向說吃福食，「想問政府，如今福食要開放了，我們什麼時候可以加入CPTPP？」

福島食品

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