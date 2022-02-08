無可迴避日本合理訴求 政院宣布解禁福島食品管制措施

行政院今上午舉行「日本食品輸入管制措施」的記者會，宣布解禁日本福島周邊食品。行政院發言人羅秉成表示，在回歸科學證據原則，提出比國際標準更嚴格的安全規範，為國人健康把關的前提下，決定合理調整對日本長達11年來的管制措施，向國人報告正式且慎重提出務實可行配套，依照食安法第4條法律授權，於今日進行相關預告程序。

羅秉成指出，2011年發生日本東北311核災事件，當時許多國家紛紛對福島周邊食品採取緊急暫時管制輸入措施，台灣在同年3月，以公告方式，針對福島周邊五縣地區全部食品，決定暫停輸入報驗。

羅秉成說，11年來，因日本國內採取比國際標準更嚴格的管制措施，使相關食品風險趨降，漸現成效。世界各國因此陸續放寬或解除對日本相關管制，包括ＣＰＴＰＰ11個會員國在內的40幾國，都已完全解除管制，美國、以色列去年也已加入完全解除管制行列，歐盟則大幅放寬對日本食品的管制，只對少數特定具風險品項，要求附具輻射檢驗證明。

羅秉成說，時至今日，仍維持禁止進口福島周邊食品的國家全世界只剩台灣和中國，就連香港、澳門都已放寬相關管制。政府是以科學證據堅守食安，台灣是以外貿導向的國家，要加入國際經貿體系、高標準的ＣＰＴＰＰ，不能自外於人，故步自封，無視國際標準科學證據。

羅秉成表示，日方長期以來關切、並期待台灣改變相關管制做法，11年來當全世界絕大部份國家朝向放寬的此時此刻，「我們無可迴避日本提出的合理訴求」，政府必須負責任面對、解決問題。

羅秉成說，經過充分溝通討論，審慎分析並檢視各項精進作為。府院、立院黨團及執政縣市首長取得一致性的高度共識，在回歸科學證據原則，提出比國際標準更嚴格的安全規範、為國人健康把關前提下，決定合理調整對日本長達11年來的管制措施，以三原則、三配套，力求穩健、排除障礙，解開纜繩、跨出一步，航向國際連結與世界接軌目標。