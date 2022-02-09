正名「福食」降低負面觀感奏效？福食網路好感度成長3.3倍

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文／葛緯詩

反萊豬公投遭全台民眾否決後，各界關注下一步是否接著解禁福島五縣市食品，一度還傳出民進黨要趕在農曆年前開放，因為立院審查總預算進度推遲才作罷。如今過完春節連假，福食解禁依然箭在弦上，面對福食開放爭議，民進黨接連打出經貿牌、高喊讓台灣走向世界、正名為「福食」等，解禁時程還沒確定，福食的網路輿情攻防戰早已悄悄開打。透過網路大數據調查，公投結束後，民進黨替福食頻頻發聲，帶動福食的網路好感不斷增加，其中，哪件事替原本令不少民眾擔憂食安問題的福島食品，帶來最多的正面聲量？

名字真的有差！福島食品正名「福食」創單日最高正面聲量



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/10/30~2022/02/06），1218公投結束後，福食成為藍綠攻防的主戰場，不僅網路聲量快速竄升，網路好感度還成長近3倍，好感度比值達0.66。細探究竟， 今年1月14日，民進黨團與行政院商議將「核食」正名為「福食」，創下單日最多網路正面聲量高峰，支持者認同附和在通過國際標準、輻射汙染沒有超標的情況下，確實不該叫「核食」汙名化，大幅減輕一般民眾對福島食品的負面觀感。不過，也有網友批評此舉是玩文字遊戲，諷刺「不要叫核電，叫福電」、「不要叫萊豬，要叫要叫美豬」，使民進黨成為不滿雙標網友的眾矢之的。

除了正名，面對民眾向來最難妥協的食安議題，政府也強調會以國人健康安全為原則，絕不讓受輻射汙染的食品進口。此外，去年公投結果顯示國人希望台灣走向世界，面對福食爭議，民進黨趁勝追擊再次大打經貿牌，接連高喊讓台灣接軌國際、提升經貿地位，凸顯福食解禁的好處，蓋過食安疑慮的討論，適逢反萊豬公投才剛遭國人否決沒多久，這樣的說法讓不少人願意買單，拉抬一波對福食解禁的網路好感度。

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福食網路口碑攻防搶先開打 郭國文「新年禮物」說淪豬隊友



進一步觀察，近一個月福食的網路聲量，討論重點的聲量高峰多與正面輿情的營造有關聯。1月14日民進黨商議要把「核食」正名為「福食」，不僅拉出一波聲量高峰，也使議題持續延燒多日，但也被資深媒體人趙少康批評，核電廠是否要改叫「福電廠」，隨著藍綠網路攻防炒熱議題。值得注意的是，民進黨立委郭國文在農曆年前的最後一個上班日，呼籲應在春節前解禁福食，稱是「送國民新年禮物」，創下近期聲量最高峰，共計1萬1064筆，但此番發言，被不少網友痛批是「過度自我感覺良好」，就連民進黨團總召柯建銘也為此道歉，使郭國文成為這波輿論中藍綠都罵的「豬隊友」。至於福食到底什麼時候開放，儘管民進黨政府不斷強調目前還沒有確切的時程表，但近期種種為福食發聲的言論，顯示網路口碑攻防戰已先行開打，解禁恐怕叩關在即。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月30日至2022年2月6日。