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傳政院今開放日本福食　國民黨：確定就終止總預算協商

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院傳出今天將宣布開放日本福島等五縣市核災區食品，再讓朝野協商中的今年度中央政府總預算案觸礁。立法院國民黨團總召費鴻泰上午揚言，只要行政院會今授權衛福部或直接通過日本福島5縣市核災區食品進口，就退出朝野協商。記者周志豪／攝影
行政院傳出今天將宣布開放日本福島等五縣市核災區食品，再讓朝野協商中的今年度中央政府總預算案觸礁。立法院國民黨團總召費鴻泰上午揚言，只要行政院會今授權衛福部或直接通過日本福島5縣市核災區食品進口，就退出朝野協商。記者周志豪／攝影

行政院傳出今天將宣布開放日本福島等五縣市核災區食品，再讓朝野協商中的今年度中央政府總預算案觸礁。立法院國民黨團總召費鴻泰上午揚言，只要行政院會今授權衛福部或直接通過日本福島5縣市核災區食品進口，就退出朝野協商。

費鴻泰說，只要行政院今天開放日本核食，總預算案審查的所有議程，就回歸議事規則處理，同時也不排除有其他非常激烈的動作出現，「那個動作出現」，院會立刻就停止。

若國民黨團退出總預算案，就形同之前已完成協商的凍結、刪除預算提案或主決議案全部歸零，除非民進黨團再祭出包裹表決，否則5000多案預算刪減、凍結提案勢必將在院會中逐一表決，總預算案恐難在表定明天結束的臨時會過關。

費鴻泰表示，人民健康不可以拿任何條件交換，不管是要與日本簽訂自由貿易協定（FTA）或加入跨太平洋夥伴進步協定（CPTPP），這些都不可以用人民的健康來做交換，若民進黨政府沒有任何保證前就決定開放核食，國民黨堅決反對。

費鴻泰說，原本一個多星期前就規劃，前天總預算案與法案都要三讀結束，突然傳出民進黨政府可能在農曆春節前開放日本核食進口，臨時會應該會開到明天。

費鴻泰表示，後續是否繼續協商總預算案，要看民進黨的態度，以及行政院是否在未經社會大眾討論的狀況下，就要貿然、偷襲式的在年曆春節前宣布開放日本核災區食品進口，國民黨無法忍受這樣的事情。

費鴻泰說，2018年反核食公投779萬人民心聲行政院都非常清楚，國人還是擔心自己的健康與生命安全問題，所以政院與總統府一定要以人民的健康為唯一考量，必須給779萬廣大國人交代，沒交代前，國民黨團會強力、有決心的反對。

福島食品

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