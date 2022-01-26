日掩蓋核災問題 立委：核食需公開討論

「日本政府透過偵測精準度低的設備，試圖掩蓋福島核災後民眾體內含放射性物質的現狀，但核汙染的狀況依舊蔓延於福島縣。」NPO公民輻射監測中心工程師青木一政透過視訊的方式於26日如此表示。立委陳椒華則建議，台灣應與日本合作，針對核災後的食品安全、核廢料、核電廠安全等問題進行公開討論。

核汙染導致罹癌？

NPO 公民輻射監測中心（竹林舍）獨立於政府和企業，致力於福島核災後，監測放射性物質所造成的環境污染以及「體內曝露」的現況。該組織工程師青木一政表示，放射物質透過食物與空氣中的灰塵等方式，攝入民眾體內，並累積於體內器官，會引發癌症等各種疾病。然而，日本政府卻一直主張，「體內曝露的影響很小，並予以輕忽。」

前日本新潟鐵工廠工程師伊藤延由亦說，兒童罹患甲狀腺癌的機率一般不到百萬分之2，但據福島醫科大學調查，該縣截至2020年6月，約 38萬名福島縣兒童中有至少275名（機率超過萬分之7）被診斷出罹患甲狀腺症，並指出這數字「相當不合理」。然而，日本檢討委員卻始終否認，這與核能事故所產生的輻射有因果關係。

日本掩蓋核災影響

青木一政指出，日本政府目前使用全身輻射計測檢查（WBC) 檢測民眾體內的銫物質，但WBC需要長時間進行偵測才會有效，但事實上日本的檢測時間卻僅花三分鐘。他說，而該組織透過精密度更高的尿液檢查，檢測當地南相馬市，有8成住民都發現體內仍存有「銫」物質。他說，日本政府只使用偵測效能較低的WBC，並宣稱「未檢出」，來掩蓋體內曝露的實際狀況。

此外，燃燒核汙染廢物會導致放射性物質再度擴散到周邊地區，造成「第二次核災」，使得住在焚化爐下風處的民眾，會經由廢氣將銫吸入體內。青木一政呼籲，積極想推動核電的政府以及與之附和的企業，需要有獨立的公民團體以推動高精密度的相關調查。

核食問題仍需把關

時代力量立委陳椒華則說，福島災區雖然已經超過10年，但有些放射性物質的半衰期高達2萬，放射性廢物不僅汙染土地，更因焚燒這些廢棄物更影響空氣品質，導致放射汙染殘留的問題。

她說，「乾淨的土壤才能種出乾淨的農作物」，這次透過公民團體的揭露，讓台灣了解福島核污染殘留的情形，所以未來台灣無論要不要進核食，都應持續重視相關議題，建議聯合台、日兩國對核災食品、廢料、安全等問題進行討論。

她也表示，政府應承諾給予民眾「乾淨安全的食物」，這不是以拉高檢驗標準的方式，來說「食物很安全」，而是要負起安全檢測把關的責任。

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