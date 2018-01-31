日本食品輸台管制 政院：第一考量國人健康

2018-01-31 04:09 中央社 記者侯姿瑩台北30日電



日本核災區食品是否解禁輸台再度引發關注。行政院發言人徐國勇表示，政府處理日本食品進口管制仍以國人健康為第一考量、參酌國際標準與科學依據等3原則，目前行政院並未開會討論相關議題。

衛生福利部部長陳時中昨天表示，核災事件發生已經很多年，日本食品政策也需檢討，未來可能會比照美國，改為禁止高風險食品輸入。衛福部次長何啟功也說，食藥署去年底已公布「受輻射影響食品之人體健康風險評估」報告，相關工作檢討都已經呈現出來給外界討論，最後仍得由行政院做最後決定。

對此，徐國勇告訴中央社記者，政府處理日本核災區食品是否解禁的問題，仍然以國人健康為第一考量、參酌國際標準與科學根據等3項原則處理。行政院目前沒有收到衛福部送來的相關公文，也沒有開會討論相關議題。

對於日本災區食品輸台管制，行政院食品安全辦公室主任許輔受訪表示，目前還沒有收到開會的指示，強調政府的立場一直都是希望跟世界各國採取相近的措施，透過品項來管制。

許輔說，過去政府在與民眾的溝通和資訊公開可能做得不夠，後續會補強，讓國人更明白政府加強把關食品安全的措施，說服民眾之後再開放。過去1年多來，政府已採取措施強化食品安全管理機制，包括加強邊境管制。

另外，外界質疑日本核災區食品進口解禁是否與台灣要加入日本主導的跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）有關？許輔表示，「不能用食安去換經貿」，食品安全攸關國人健康，食品與經貿都要顧好，但要先確保國人的食安，以健康為第一。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣當年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。目前世界各國陸續放寬日本食品進口限制，只有中國大陸與台灣全面禁止福島與鄰近各縣食品進口。(編輯：林沂鋒)