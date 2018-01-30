基隆初選傳交換說 吳敦義：不可能

2018-01-30 16:15 中央社 台北30日電



吳敦義出席國家政策研究基金會舉辦「保障台商權益論壇」受訪表示，民調公司誤植數據，黨內已向謝立功、宋瑋莉說明，民調公司也已經公開道歉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中國時報報導，中國國民黨基隆市長初選「議長交換談不攏，謝上宋下還在喬」。國民黨主席吳敦義今天表示，沒有人要官位，不可能的事情，不必猜測。

國民黨基隆市長初選，包括基隆市議長宋瑋莉、前移民署長謝立功及前駐紐西蘭代表介文汲3人參選，市黨部28日上午公布初選民調，原本謝立功以些微差距勝出，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調，28日下午更正計算後改由宋瑋莉勝出。

吳敦義下午出席國家政策研究基金會舉辦「保障台商權益論壇」受訪表示，民調公司誤植數據，黨內已向謝立功、宋瑋莉說明，民調公司也已經公開道歉。

他說，宋瑋莉與謝立功都有很好的學養與氣度，黨內也邀兩人協調，相信一定會有完善的處理。

國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷表示，這次基隆市長初選過程平和、電話民調通數與統計也完全正確，只是有一家民調公司把最終民調結果數據誤植，導致後續風波，但民調過程及結果，經再三確認，公正性不容質疑。

洪孟楷說，黨中央會持續與宋瑋莉、謝立功溝通，期盼推出一位最強的人選，在全黨團結力挺下，打贏選戰。

此外，中華民國婦女聯合會明天將召開會員代表大會，討論是否與內政部、黨產會簽行政契約，吳敦義表示，婦聯會內部沒有所謂鷹派與鴿派，都是要確保婦聯會的尊嚴，以及依法應有的權利，只不過採取的動作有所不同。