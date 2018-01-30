2通神秘電話 宋瑋莉打消退選

2018-01-30 00:28 聯合報 本報記者 王寓中 聯合報 本報記者 吳淑君



烏龍民調事件後，宋瑋莉（中）和謝立功（左）首度同台，兩人神情都很凝重。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

一場民調烏龍，不斷在翻盤。勝出的議長宋瑋莉神隱一天後否認退選傳聞，但國民黨主席吳敦義在昨天中午一場聚會，稱讚宋瑋莉「顧全大局」，風度不得了的好，吳敦義語帶玄機，退選傳聞似乎不是完全空穴來風。

據了解，基隆市議長宋瑋莉雖然最後民調更正後勝出，但是宋瑋莉前天一整天心情如洗三溫暖，她在民調第一次公布後就已恭賀謝立功，後來民調又改了，宋瑋莉一度確實「不想選了」，認為就讓謝立功參選就好。聽到民調勝出的宋瑋莉不選了，黨副主席曾永權前天晚上特別致電宋瑋莉，勸她不要馬上做決定。

黨內知情人士指出，副秘書長杜建德和組發會主委李哲華昨天到基隆，主要是先處理民調誤植的事件，要民調公司出面道歉釐清事實，同時進一步了解宋瑋莉和謝立功的態度，最重要是不能再砲口對內，傷害團結。

據了解，在杜建德、李哲華先後與宋瑋莉、謝立功溝通過程中，一度確實傳出宋瑋莉堅持不要選，還擬好了聲明。知情人士表示，宋瑋莉的心情確實覺得很煩，主要是支持者有人贊成，有人不讓她退選，兩人最後在記者會上都未表態，同意交黨中央進一步協調。

據指出，昨天記者會前有通「神秘電話」才改變宋的決定，議會秘書長葉景棟致電改變宋瑋莉原本要退選的心意。

葉景棟昨天下午也受邀列席黨中央舉行的記者會。對於勸進說，葉景棟說，他是局外人，這塊他不好介入，是宋瑋莉叫他去幫忙「壯膽」，之前完全沒有討論什麼，他也沒給宋瑋莉任何建議。

黨內知情人士表示，黨內只是希望宋想清楚再決定，並沒有介入要她不能退選。宋瑋莉和謝立功民調差距在誤差範圍內，黨內不會偏袒任一方，最後誰要選、誰不選，黨都沒有立場，但不會再做民調，且提名時間也不會拖太久。