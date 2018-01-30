親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
婦聯會爭議延燒
藍初選民調烏龍
藍綠各黨拚選戰
空汙地圖有缺角
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣
寶島新住民

黨中央稱「民調有效」 宋、謝願協調

2018-01-30 00:32聯合報 記者吳淑君／基隆報導

歷經烏龍民調事件，國民黨基隆市長參選人宋瑋莉（中）和謝立功（左），昨天出席記者會...
歷經烏龍民調事件，國民黨基隆市長參選人宋瑋莉（中）和謝立功（左），昨天出席記者會時被問到誰會退選，兩人都笑得很尷尬。 記者吳淑君／攝影
分享

國民黨基隆市長初選民調搞烏龍，結果「謝下宋上」，反敗為勝的議長宋瑋莉神隱一晚，地方盛傳她不選市長了。國民黨中央出面善後，昨天下午邀集三位參選人舉行記者會。對是否退選？宋瑋莉指著敗選的移民署前署長謝立功說，「這個問題應該問他，為何問我？」現場氣氛相當尷尬。

國民黨基隆市黨部前天公布民調結果，謝立功從勝出變落敗，他臉色鐵青抗議民調不公並要求中央黨部接手。國民黨副秘書長杜建德、組發會主委李哲華趕來滅火，先在市黨部和謝、宋閉門協商後才舉行記者會。

謝立功昨上午已先行舉行記者會，還跟記者有說有笑，氣氛輕鬆；但謝立功下午和宋瑋莉一起出席記者會時表情轉為凝重。面對記者追問退選問題，兩人一度相視苦笑。

全方位民調公司總監劉元欽對於民調錯誤，連連道歉。杜建德也譴責全方位並表示要求償，為國民黨的傷害要一個公道。杜建德說，這次民調還是有效的，宋、謝均知團結的重要，同意交給黨中央協調，黨中央會在最快時間內，從兩人中協調一人，代表國民黨參選市長。

宋瑋莉指出，全方位的烏龍民調造成國民黨形象大傷，她和謝心情大洗三溫暖，但這個三溫暖洗得不是很開心。她前晚不是神隱，是不知如何回答很多事情，但深思熟慮後，昨天她和黨中央聯絡，希望秉持公平公正公開，把民調問題說清楚。

記者追問，「傳聞妳不選了？」宋瑋莉反問，「你們有聽到從我嘴裡講出來嗎？」至於是否會退選？宋指著一旁的謝立功說，「這個問題應該問他」。

謝立功說，還在協調中，很多狀況的改變有很多的變數，沒等到最後一刻，大家都只是揣測。

國民黨謝立功宋瑋莉李哲華
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

2通神秘電話 宋瑋莉打消退選

2018-01-30 00:28

吳敦義：民調誤植 非黨失誤

2018-01-30 00:37

謝立功：操作數字的人才可怕

2018-01-30 00:35

退選？宋瑋莉：你們有聽到從我嘴巴講出來嗎？

2018-01-29 15:27

宋瑋莉退出國民黨基隆市初選？國民黨：提名仍待協調

2018-01-29 15:20

是否退選？宋瑋莉：這應該問謝立功，為何問我？

2018-01-29 15:08

民調出包去告民調公司 黃安：國民黨已移到安寧病房

2018-01-29 14:05

藍新北市初選 周錫瑋：沒宣布參選可參與協商？

2018-01-29 13:37

藍基隆市長初選 謝立功：操作數字的人才可怕

2018-01-29 13:34

藍基隆初搞烏龍 宋瑋莉翻盤勝出卻神隱不選了？

2018-01-29 13:33

藍基隆市長初選搞烏龍 傳勝出的宋瑋莉不玩了

2018-01-29 12:25

基隆民調出包 侯友宜：我不是專家，選擇相信民調

2018-01-29 11:56

反敗為勝卻神隱？ 宋瑋莉到底選不選基隆市長成謎

2018-01-29 11:15

民調出包 謝立功：數字不可怕，操作數字的人才可怕

2018-01-29 10:49

【重磅快評】基隆民調烏龍凸顯的國民黨危機

2018-01-29 09:14
看更多

熱門文章

藍基隆市長初選搞烏龍 傳勝出的宋瑋莉不玩了

2018-01-29 12:25

衛福部次長：禁日核災五縣食品輸台是不對的

2018-01-29 12:03

擋不住綠委優勢表決 行政院長「金華官邸」修繕費全給了

2018-01-29 15:55

日核區食品管制將打破！衛福部：改從風險管制

2018-01-29 12:43

讓民進黨雪崩沈淪 孫大千：陳師孟是國民黨的秘密武器

2018-01-29 14:09

放話不爽柯文哲 姚文智不惜脫黨參選

2018-01-29 21:21

防來防去諜對諜 民進黨初選民調是這樣磨出來的

2018-01-29 08:00

是否退選？宋瑋莉：這應該問謝立功，為何問我？

2018-01-29 15:08

拒絕簽署行政契約 婦聯會會員發起連署聲明書

2018-01-29 18:22

影／雷倩哭了…懇求婦聯會員支持簽約

2018-01-29 17:34

新科監委上任 陳師孟：一直把扁案放在心裡

2018-01-29 11:50

【重磅快評】基隆民調烏龍凸顯的國民黨危機

2018-01-29 09:14

反敗為勝卻神隱？ 宋瑋莉到底選不選基隆市長成謎

2018-01-29 11:15

【重磅快評】路有凍死骨 台灣無「法」管？

2018-01-29 08:17

婦聯會內部不滿國民黨 強行介入婦聯會事務

2018-01-29 07:55

黃偉哲初選遇猛烈攻勢 晚上偷偷哭泣

2018-01-29 17:51

基隆民調出包 侯友宜：我不是專家，選擇相信民調

2018-01-29 11:56

民調出包 謝立功：數字不可怕，操作數字的人才可怕

2018-01-29 10:49

退選？宋瑋莉：你們有聽到從我嘴巴講出來嗎？

2018-01-29 15:27

【重磅快評】綠朝要員真敢 為核食輸台鋪路稱誰意？

2018-01-29 17:05

健身App曝我飛彈位置？軍方：沒有戰術價值

2018-01-29 14:26

藍軍內憂大於外患 蕭淑麗：會參加協調

2018-01-29 12:48

民調出包去告民調公司 黃安：國民黨已移到安寧病房

2018-01-29 14:05

日本核災五縣食品可輸台？ 衛福部長：將適時開放

2018-01-29 12:29

蔡英文徵詢蘇貞昌選新北？ 蘇巧慧：父親聽聞哈哈大笑

2018-01-29 11:15

空汙嚴重該不該外出運動 專家與醫師有不同意見

2018-01-29 20:43

余天談日前拍桌事件 最不滿洪耀福 「不尊重我」

2018-01-29 23:26

周錫瑋：沒有宣布參選的人可參與初選協商嗎？

2018-01-29 11:43

黃偉哲腹背受敵：很怕初選民調被操作翻盤

2018-01-29 12:07

宋瑋莉退出國民黨基隆市初選？國民黨：提名仍待協調

2018-01-29 15:20

最後呼籲！雷倩下午三點親開記者會

2018-01-29 09:58

影／吳敦義的工作日常... 主席辦公室大公開

2018-01-29 09:48

簽署契約在即 雷倩哽咽請婦聯會員出席開會

2018-01-29 16:24

2通神秘電話 宋瑋莉打消退選

2018-01-30 00:28

二代晶片護照 2月5日重新發行

2018-01-29 16:58

黨產會：若簽行政契約 不會再查婦聯會

2018-01-29 18:31

余光中遺孀喪夫後首度受訪：他臨終還在寫詩

2018-01-29 10:47

婦聯會兩派開戰 雷倩哽咽：退此一步 即無死所

2018-01-29 23:49

藍新北市初選 周錫瑋：沒宣布參選可參與協商？

2018-01-29 13:37

長照支付新制挨罵 衛福部：會愈做愈好

2018-01-29 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top