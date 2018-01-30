黨中央稱「民調有效」 宋、謝願協調

2018-01-30 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



歷經烏龍民調事件，國民黨基隆市長參選人宋瑋莉（中）和謝立功（左），昨天出席記者會時被問到誰會退選，兩人都笑得很尷尬。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

國民黨基隆市長初選民調搞烏龍，結果「謝下宋上」，反敗為勝的議長宋瑋莉神隱一晚，地方盛傳她不選市長了。國民黨中央出面善後，昨天下午邀集三位參選人舉行記者會。對是否退選？宋瑋莉指著敗選的移民署前署長謝立功說，「這個問題應該問他，為何問我？」現場氣氛相當尷尬。

國民黨基隆市黨部前天公布民調結果，謝立功從勝出變落敗，他臉色鐵青抗議民調不公並要求中央黨部接手。國民黨副秘書長杜建德、組發會主委李哲華趕來滅火，先在市黨部和謝、宋閉門協商後才舉行記者會。

謝立功昨上午已先行舉行記者會，還跟記者有說有笑，氣氛輕鬆；但謝立功下午和宋瑋莉一起出席記者會時表情轉為凝重。面對記者追問退選問題，兩人一度相視苦笑。

全方位民調公司總監劉元欽對於民調錯誤，連連道歉。杜建德也譴責全方位並表示要求償，為國民黨的傷害要一個公道。杜建德說，這次民調還是有效的，宋、謝均知團結的重要，同意交給黨中央協調，黨中央會在最快時間內，從兩人中協調一人，代表國民黨參選市長。

宋瑋莉指出，全方位的烏龍民調造成國民黨形象大傷，她和謝心情大洗三溫暖，但這個三溫暖洗得不是很開心。她前晚不是神隱，是不知如何回答很多事情，但深思熟慮後，昨天她和黨中央聯絡，希望秉持公平公正公開，把民調問題說清楚。

記者追問，「傳聞妳不選了？」宋瑋莉反問，「你們有聽到從我嘴裡講出來嗎？」至於是否會退選？宋指著一旁的謝立功說，「這個問題應該問他」。

謝立功說，還在協調中，很多狀況的改變有很多的變數，沒等到最後一刻，大家都只是揣測。