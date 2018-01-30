謝立功：操作數字的人才可怕

2018-01-30 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



國民黨中央昨天出面善後基隆市長黨內初選，圖中為謝立功。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

國民黨基隆市長初選民調一日兩變，被封為「最悲情參選人」的謝立功從勝選變敗選，支持者大罵有鬼。謝立功昨天上午舉行記者會說，「我很好、很堅強，沒有問題」；他還直言，「數字不可怕，操作數字的人才可怕」，要求國民黨中央接手。

昨天上午地方盛傳，議長宋瑋莉可能會退選。謝立功說，「小道消息，聽聽就好」，他和宋各有所長，之前有電視公司民調，兩人也是在伯仲之間，這對雙方支持者都是痛苦的決定，需要給黨中央一點時間好好協調。

謝立功指出，民調執行時有出現引導式訪問，訪員在受訪者還沒確定答案前引導支持特定參選人，當下觀察員有提出異議，但後續處理似乎也有問題，並沒有將此分民調剔除。先是出現不合理的訪談，最後又發生民調公司誤植數據，真的很難讓人信服。

謝立功要求國民黨中央黨部必須盡快請專人處理，並將三間民調公司的錄音檔調出逐一審查，否則不僅影響黨的聲譽，未來其他縣市黨內初選也會面臨參選人質疑民調的公信力。

他表示，作家馬克吐溫說過，數字不可怕，操作數字的人才可怕，對民調是否被操作他不多作揣測，希望黨中央盡快把這次烏龍民調的真相攤在陽光下。

謝立功說，民調勝負差距三個百分點以內，有協調的機制，他不排除任何可能；只要是公平公正公開，協調或重做民調，他都不反對。