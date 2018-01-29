宋瑋莉退出國民黨基隆市初選？國民黨：提名仍待協調

2018-01-29 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



議長宋瑋莉（中）昨天早上跟謝立功（左）道賀，下午換她勝選，反敗為勝後她卻神隱了，到底選不選市長，備受關注。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook 國民黨基隆市長初選民調爆發統計烏龍事件，昨天上午原本公布前移民署署長謝立功勝出，下午卻變為現任議長宋瑋莉民調統計逆轉，引發軒然大波。但今天原本一度傳出宋主動退選，但國民黨中央下午澄清，相關訊息並不正確，後續提名狀況仍待協調。

國民黨文傳會主委李明賢表示，今天協調結果，僅確定宋瑋莉與謝立功均表達成功不必在我，但後續要如何提名，黨仍要另外擇期安排協調。

黨主席吳敦義今受訪時表示，宋瑋莉是很好的議長，就算選市長也很有機會；謝立功年輕，移民署長任內表現優異，不論誰要為黨出征，都要很用心用力才行，盼這次爭議能圓滿結束；因為兩人差距有限，不管哪一位出來，希望都全力以赴贏得勝選。

吳敦義也透露，對這次委託全方位民調公司進行的民調，最後統計出了點漏失，宋瑋莉確實覺得，不夠理想，覺得有點虧欠。

吳敦義也澄清，這次民調結果之所以有狀況，是因為全方位民調公司「錯了方位」，將占85%的對比與15%的互比民調結果欄位錯置，黨部同仁也缺乏高度敏感性，看到全方位民調結果與其他兩家相差南轅北轍，也沒有好好細心檢查所導致。

但吳敦義強調，這次民調誤植不是黨部的失誤，是全方位把欄位弄錯了，現在已經澄清，對黨內初選採全民調的可靠性沒有任何影響，後續也不會影響其他縣市提名作業原則，「我做黨主席一定要一秉大公至正的心情」。