是否退選？宋瑋莉：這應該問謝立功，為何問我？

2018-01-29 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



國民黨基隆市長初選民調大搞烏龍，昨天早上謝立功以不到1%險勝，民調公司發現數字誤植，下午重算後宋瑋莉以1.5%勝出，宋上謝下，險勝謝立功，這戲劇性的變化，許多人緊張到心臟都快跳出來了。

反敗為勝的宋卻從昨天下午就神隱，大家都在臆測，她是不選了嗎？傳聞滿天飛，早上她的新聞聯絡群組貼出採訪通知，名為「出席基隆市市長黨內初選結果記者會」，國民黨中央高層也都來了，宋瑋莉終於露臉。

中央黨部把出錯的全方位公司再找來，並請宋和謝及介文汲三人都到場，還原民調真相，並強調這份民調是有效的，但強烈譴責全方位並求償，為國民黨的傷害要一個公道。黨中央副秘書長杜建德說，近日會從宋謝兩人中協調出一人，參選基隆市長。

昨晚傳出包含國民黨副主席曾永權在內的黨務高層，都致電關心宋瑋莉，但宋瑋莉認為，她與移民署前署長謝立功民調差距有限，既然先公布謝立功勝出，乾脆就讓謝立功代表國民黨參選，她不玩了。