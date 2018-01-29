觀察站／一個初選兩個版本 低級錯誤傷國民黨

2018-01-29 00:02 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 吳淑君



初選民調翻盤，謝立功從勝選變落選，他臉色鐵青地要求給個公道。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

當民調公信力被質疑時，初選結果還有人會信嗎？不幸的，這就發生在國民黨基隆市長黨內初選，民調結果一日兩版本，前後不到五小時結果大翻盤，不僅重傷國民黨公信力，也為年底選情埋下重大變數。

基隆市傳統基本盤藍綠比約六比四，過去被視為「藍營鐵票區」，只要獲得國民黨提名，幾乎都能當選。廿年前因藍營分裂，執政權拱手讓給民進黨李進勇。

三年前，藍營原提名的前議長黃景泰收押取消黨籍後執意參選，藍軍臨時改成移民署前署長謝立功上陣，國民黨不僅再次失去市長版圖，民進黨籍基隆市長林右昌更一舉獲得過半選票，不用靠藍軍分裂就能取下市長寶座。

林右昌積極耕耘三年下來，更加鬆動原本的藍營鐵板。二○一六年基隆市立委選舉，即使國民黨副主席郝龍斌親征，再度因為藍營分裂，親民黨前立委劉文雄也參選，最後輸給綠營蔡適應，唯一的一席立委也丟了。

今年基隆市長黨內初選，原本三人有共識，要團結，不能再分裂，誰勝出另兩人就團結支持誰。結果又冒出民調烏龍，讓團結說蒙上陰影。

民調一日兩版本，不只謝立功大傷，國民黨更是重傷，政治攻防還有一來一往，這種低級錯誤比對手攻擊更嚴重，完全是嚴重內傷，國民黨還沒推出人選和林右昌直球對決，就被民調大烏龍打得鼻青臉腫。

先前有家電子媒體民調，謝立功和宋瑋莉的支持度就在伯仲之間，也是差不到一個百分點，昨天早上全方位把兩人的民調距離拉開到十五個百分點，和另兩家大大不同，現場有人覺得怪，可惜當場沒人提出質疑，錯過驗證止血的第一時間。

下午翻盤記者會，市黨部強調數字都對，只是擺錯欄位，硬要謝立功吞下結果，難怪謝會跳腳，大喊疑雲重重。更妙的是，新勝出的宋瑋莉卻神隱無語，各種政治傳聞不斷，反而落人口實。

更關鍵的問題是，基隆全民調烏龍事件不應視為單一技術錯誤，而是國民黨在初選設計與執行下的粗疏，這些微百分點的差別，在統計意義上就是「無差別」，國民黨卻要以此判定個人政治前程與選舉安排，在情理上也說不過去，難怪參與者會不服，更難以鞏固真正的團結。