五小時贏變輸 謝立功堪稱最悲情參選人

2018-01-29 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆市報導



國民黨基隆市長初選民調，出現戲劇性變化，昨天上午謝立功（左）勝出，宋瑋莉（中）展現風度，為他加油祝賀，下午卻變盤了。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

「在哪裡跌倒，在哪裡爬起來」。昨天早上移民署前署長謝立功現場直播初選民調結果，還在臉書開心寫下感言，感謝每位支持者，沒想到不到五個小時大逆轉，謝立功從勝出變落敗，心情何止是洗三溫暖，堪稱是此次最悲情的參選人。

二○一四年基隆市長選舉，國民黨原提名前議長黃景泰，但因涉及弊案被撤銷提名，陣前換將改提名謝立功參選，黃景泰最後也以無黨籍參選。最後黃景泰拿到三萬九一四票，謝立功獲五萬二一九八票，敗給林右昌十萬一○一○票，基隆從藍天變綠地。

日前國民黨黨內初選登記，有十三位議員陪同議長宋瑋莉參選，氣勢大振，但昨天早上民調結果卻輸給謝立功，差距微薄，跌破眾人眼鏡。謝立功一早還開心受訪，信心滿滿說，林右昌施政不符人民期待，常往自己臉上貼金，他已做好執政準備，再次迎戰林右昌，「在哪裡跌倒，在哪裡爬起來」。不料到了下午，民調完全走樣。

市黨部公布更新民調時，一向溫和的謝立功也氣炸了，心情從雲端跌落谷底，下午為他抱屈電話遠超過上午道賀電話人數。謝立功說，真是百感交集的一天，這麼大的烏龍總要有人負責，要有人調查，有人要道歉，不是只有民調公司道歉，接下來黨中央要接手。

謝立功說，如果按昨天更新民調結果「宋上謝下」，他不接受，他要市黨部給他一個說法，重做民調也是選項之一；危機就是轉機，他希望國民黨好好處理，不要賠掉民眾對國民黨的公信心。