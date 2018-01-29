國民黨補破網 擬求償民調公司

2018-01-29 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



全方位民調公司搞大烏龍，經理洪紹華出面道歉。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

國民黨基隆市長黨內初選民調出現烏龍，國民黨組發會主委李哲華昨天表示，將要求民調公司提檢討報告，今天也將召開專案會議檢討，避免疏失再發生。基隆市黨部原本今天將根據民調結果啟動提名程序，李哲華表示，基隆市黨部今天會議先暫停，讓當事人心情沉澱一下再進行後續的提名作業。

基隆市原訂與完成初選的新竹市，一併送周三中常會通過提名，李哲華表示，基隆市提名暫緩，不差這一、兩個星期。據了解，除非後續有發現民調重大疏誤，在沉澱一段時間後，基隆市原則上仍會依初選民調結果完成提名，也不影響後續已排定以全民調決定縣市長提名的作業時程。

針對這次發生錯植的全方位民調公司，李哲華表示，將把全方位民調從八家核定的民調公司中除名，不再採用，同時不排除向民調公司求償。

對於後續提名作業，李哲華表示，民調出錯在誤植數據，不是民調過程出現重大疏漏進而影響最後民調結果，在數字更正後，謝立功原本領先零點七個百分點，更正後宋瑋券領先一點五個百分點，都在百分之三誤差範圍內，證明兩個人實力確在伯仲間。

面對後續可能的輪番質疑，國民黨政策會副執行長吳育昇建議，謝立功和宋瑋莉不要砲口對內，兩人應同時表態，同意這次初選民調結果歸零，重新再做一次民調，或是將民調封存，由黨中央再做一次民調，否則接下來各縣市的民調，都會受到質疑，出錯的是民調公司，不是國民黨，「敵人是治國失敗的民進黨，不是自己人」。但黨內有人認為，再做民調的公正性及專業性一定會引發質疑。

李哲華表示，基隆市黨部昨天上午公布三家民調結果，全方位的民調結果與其他兩家趨勢不同，工作人員離開基隆市黨部後把民調數據重新跑過，發現民調公司將占百分之八十五的對比式民調與占百分之十五的互比式民調數據填錯。